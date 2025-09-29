Umirovljenici idu na pregovore sa šest zahtjeva: "Svađat ću se s njima, ali mi im služimo kao corpus delicti"

Umirovljenike najviše zanima koliko će im biti veće mirovine, ali pitanje je tko će sutra u ime njih pregovarati jer je neslavno propao još jedan pokušaj ujedinjenja umirovljeničke scene.

U Dnevniku Nove TV gostovala je predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić, a s njom je razgovarala novinarka Sabina Tandara Knezović.

Osobni animoziteti i neke prošle situacije dovele su do neuspjeha ujedinjenja umirovljenika, smatra Stanišić.

Ipak, uspjeli su usuglasiti šest prijedloga s kojima će izaći pred Nacionalno vijeće.

"Prije žučne rasprave uspjeli smo se dogovoriti da je jedan od prijedloga godišnji dodatak, s tim da mi ne odustajemo od 13. mirovine i pomoći koju su umirovljenici dobivali kroz godine, na tome ćemo inzistirati"; rekla je.

Slažu se i da bi usklađivanje trebalo biti 100 posto, a ne 85,15 posto, kao i da bi trebalo ukinuti porez na sve mirovine. Osim toga, penalizacija bi se obustavila sa 65 godina, a ne sa 70 kako je to sada.

"Vlada računa godišnji dodatak tako što smatraju da će on povećati prosječnu mjesečnu mirovinu, znači dijele ga na 12, a zaboravljaju da umirovljenici taj dodatak neće podijeliti na 12 jer će ga dobiti u 12. mjesecu, pred Božić, i tada ga potrošiti", napomenula je Višnja Stanišić.

No, u ponedjeljak se umirovljenici nisu dogovorili koliko bi taj godišnji dodatak trebao iznositi.

"Mi ćemo se zalagati da to bude oko 14 eura po godini staža. To su naše želje i to bi bilo idealno. Vlada sigurno na to neće pristati, ali to bi bilo najpoštenije", kaže Stanišić.

"Ja ću se svađati s njima, a da li će i drugi prihvatiti tu svađu s njima, ne znam", dodala je predsjednica sindikata umirovljenika.

Višnja Stanišić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje novinarke kome bi trebalo uzeti kako bi se rebalansom proračuna osigurao novac za umirovljenike, Stanišić je spremno odgovorila: "Neka sebi malo uzmu".

O prijedlogu HUP-a da se zbog nedostatka radne snage na posao vrate umirovljenici, gošća Dnevnika Nove TV rekla je da će se vratiti samo oni umirovljenici koji od svoje mirovine ne mogu živjeti ili onima koji žele raditi.

"Demistificirajmo jednu stvar. Želja umirovljenika za radom ne ovisi o njemu. Ako vas poslodavac ne želi, nećete dobiti posao. Ima puno takvih primjera", naglasila je.

Za umirovljenike je, kaže, vrlo opterećujuće raditi na fizički zahtjevnim poslovima, kao što je trgovina, ali to rade jer moraju. Oni, pak, poput njegovatelja, koji su iznimno traženi, odlaze taj posao raditi u inozemstvo. Zaključila je i da umirovljenici nemaju šanse zaposliti se na "bolje poslove".

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku.