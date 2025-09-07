Dobre vijesti za dio građana: Od danas na račune stižu veće svote, ali preko jednog je teško prijeći

Na račune umirovljenika od ponedjeljka stižu veće mirovine. Bez obzira na povećanje, umirovljenici nisu zadovoljni – i s novim iznosom će se boriti za preživljavanje.

"To je sve mizerno. To ne može pokrivati troškove nas umirovljenika nikako", poručila je Gabrijela.

"To je divno, ja kao bivša srednjoškolska profesorica sam sa 72 godine dogurala do 500 eura. I jako će me veseliti taj ogromni dodatak. To je sramotno. Što je danas mogu kupiti za 500 eura, a što sam mogla za 3500 kuna. To je 40 posto razlika na štetu umirovljenika", poručila je umirovljenica Lela.

Mirovine će rasti za oko 6,5 posto. Riječ je o srpanjskom uvećanju pa će umirovljenici dobiti i zaostatak. Oni s mirovinom od 300 eura po novom će dobiti 20 eura više. 500 eura bit će uvećano za 32, a 1000 za 65 eura.

A zbog usklađivanja, upozorava čelnica sindikata, sada će i ona najniža mirovina upasti u porezne škare.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Sabine Tandare Knezović.