Stanovništvo sve starije, a nedostaje liječnika: Jedni nude stipendije, drugi ih povlače iz mirovine

Liječnici u hitnoj medicini, anesteziolozi, radiolozi, pedijatri pa čak patolozi i mikrobiolozi - svih nedostaje. Splitskom KBC-u realno nedostaje čak 400 medicinskih sestara pa ih sada nastoje privući stipendijama od 300 eura na mjesec.

Čak i u Zagrebu je problem s pedijatrima. U domu zdravlja Centar uskaču i dva umirovljenika u pedijatrijske ambulante.

"S obzirom da je puno kolega s preko 60 godina, za očekivati je da ćemo i mi tu uskoro imati velikih problema. Za ostatak Hrvatske je to onda još puno izraženije. Borimo se koliko možemo. Nekoliko kolega i kolegica sada rade iz mirovine", ispričao je dr. Ino Protrka, ravnatelj doma zdravlja Centar.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti čak 394 liječnika stekla su uvjete za odlazak u mirovinu. Plus 149 umirovljenika koji rade na 4 sata, što je ukupno više od 500 liječnika koji sutra mogu reći – dosta, hvala lijepa. Doviđenja.

"Najbolji pokazatelj nedostatka liječnika je broj prekovremenih sati koji se broji u milijunima i kad bi imali dosta liječnika ne bi imali toliki broj prekovremenih sati", poručio je Dr. Boris Ujević, dopredsjednik HUBOL-a.

