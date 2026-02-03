Umirovljenici na nogama zbog novog zakona, sporan im je jedan dio: "Samo tražimo pravednost, ništa drugo"

Stranka umirovljenika nezadovoljna je novim Zakonom o mirovinskom osiguranju zbog dijela koji govori o povratku umirovljenika na tržište rada.

Naime, onima koji rade puno radno vrijeme ili više od četiri sata dnevno isplaćuje se pola mirovine. Na konferenciji za medije iz Stranke su komentirali da su ovime povrijeđena njihova prava na mirovinu jer bi ona trebala biti neotuđivo vlasništvo umirovljenika, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

"Ako je dohodak, odnosno mirovina, stečeno pravo, onda se u tom slučaju zadire i u temeljno ljudsko pravo svakom pojedinca, a to je pravo vlasništva. Vlasništvo je u ovom slučaju mirovina", napomenula je odvjetnica Katja Jajaš.

Katja Jajaš, odvjetnica Foto: DNEVNIK.hr

"Samo tražimo pravednost, ništa drugo. Ne tražimo ništa više nego da se zakon donese i da bude socijalan, pravedan i da bude i zaštiti stečenih prava", rekao je Lazar Grujić, predsjednik Stranke umirovljenika.

Lazar Grujić, predsjednik Stranke umirovljenika Foto: DNEVNIK.hr