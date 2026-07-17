FOTO Ovo je poduzetnica uhićena u velikoj aferi s MORH-om

U antikorupcijskoj akciji u četvrtak uhićeni su bivši šef javne nabave Ministarstva obrane, brigadir Ivica Devčić te Alma Boch, direktorica tvrtke Design Vision, od koje je MORH nabavljao vojne čizme.

Alma Boch dovedena je u petak na ispitivanje u prostorije USKOK-a u Branimirovoj ulici.

Uhićena Alma Boch Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Kako piše Ivan Pandžić za 24 sata, tvrtka Alme Boch registrirana je u obiteljskom stanu u zagrebačkoj Dubravi, ima tek jednog zaposlenog, ne proizvodi ništa, ali je od 2018. godine sklopila milijunske poslove s MORH-om za nabavu čizama, beretki, kapa, potkapa, termo donjeg rublja, maski...

Boch je opremu uglavnom nabavljala od stranih proizvođača, a za vrijeme uhićenog Devčića poslove je dobivala jednostavnom nabavom, bez otvorenih postupaka nabave. USKOK sumnja da je Devčić zlorabio svoj položaj šefa nabave i namjerno podijelio nabavu čizama na manje iznose kako bi bez javno objavljenog natječaja taj posao moglal dobiti Boch. Riječ je o nabavi taktičkih vojnih čizama koje je MORH 2018. i 2019. godine platio ukupno više od 470.000 kuna s PDV-om.

MORH je lani u lipnju donio odluku da nisu pouzdan dobavljač i zabranio im sudjelovanje na svim natječajima MORH-a na četiri godine, odnosno do 2029. godine.