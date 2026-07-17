Anušić otkrio kakva sudbina očekuje uhićenog brigadira

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u petak da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar Ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta.

Prema neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.

Anušić je podsjetio da je njegovom odlukom kao ministra te Ministarstva obrane zabranjeno sudjelovanje tvrtki (neslužbeno se navodi da je riječ o tvrtki Design Vision), koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci, na natječajima koje raspisuje MORH.

Takvih slučajeva je bilo i bit će u budućnosti

Svoje smo poteze na vrijeme povukli i sada je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to ide dalje sukladno zakonu, a mi smo svoje završili, rekao je Anušić novinarima u Vinkovcima gdje boravi u prigodi obilježavanja Dana grada.

brigadir Ivica Devčić, načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave (26. 6. 2021.) Foto: Dnevnik Nove TV

Nažalost, takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih biti i u budućnosti, no ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo i učinili i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju proizvodima koji nemaju kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju, ne proizvode ništa i stvaraju si ekstraprofit na štetu poreznih obveznika. U tom slučaju reagirali smo pravodobno i odmaknuli te slučajeve od sebe još prošle godine i ovo sada je logički slijed toga što se dogodilo prije godinu dana, dodao je ministar.

Pripreme za obilježavanje Dana pobjede

Novinari su ga pitali i jesu li započele pripreme oko obilježavanja Dana pobjede s obzirom na novonastalu situaciju s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom, a Anušić je rekao kako nije bilo konkretnih razgovora. U ovom trenutku nemamo problem, sve što je obaveza MORH-a i Oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti učinjeno.

Tihomir Kundid Foto: Dnevnik Nove TV

Kako će organizacija izgledati i kako će biti održano obilježavanje od prvog do zadnjeg dana dogovaraju službe i ne vjerujem da bi trebalo biti ikakvih problema, posebno kada govorimo o MORH i Oružanim snagama u obilježavanju 5. kolovoza, ocijenio je.

Premijer Andrej Plenković poručio je da više nema povjerenja u Kundida nakon što se nije odazvao na sastanak u Banske dvore na kojeg ga je pozvao da porazgovaraju o situaciji vezanoj uz slanje hrvatskih vojnika na obilježavanje francuskog Dana državnosti.

"Logično je da HDZ ima najviše donacija"

Upitan o činjenici da je HDZ u prvih šest mjeseci ove godine prikupio više donacija nego sve ostale stranke zajedno, Anušić je rekao da je ekvivalent veličine stranke takav otprilike kakve su i donacije. HDZ kao najveća stranka logično je da ima najveću donaciju i dotaciju, sve ostale stranke imaju dotaciju koja ovisi o veličini stranke i njezinom političkom djelovanju. Ne vidim u tome ništa sporno, nisu to neke prevelike donacije, ustvrdio je Anušić.

U povodu Dana grada Vinkovaca referirao se na ulogu grada u Domovinskom ratu kao vrata Hrvatske koja srpska vojska i jugoslavenska armija tada nisu uspjeli probiti, jer su ih herojskom obranom branitelji zadržali ispred Vinkovaca. Položili smo vijence na spomenik svima poginulim u obrani Vinkovaca i Hrvatske i odali im počast, poručio je Anušić. Podsjetio je, uz ostalo, da Vinkovci imaju dugu povijest, najdužu u Europi, što pokazuju i arheološka nalazišta.