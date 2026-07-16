Uhićen zbog nabave vojnih čizama, no njegovo ime spominjalo se i u aferama helikopteri i neboder

Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a, a među uhićenima je i jedna djelatna vojna osoba. Protiv nje je prijavu podnijela Vojna policija, a pod povećalom istražitelja našli su se poslovi nabave od prije nekoliko godina.

Pretresi i uhićenja u čak tri županije trajali su od jutra. Sve provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane u suradnji sa zagrebačkom, istarskom i zadarskom policijom. Štura je to potvrda iz USKOK-a, druge detalje nisu iznosili.

Pod istragom nabava vojnih čizama prije osam godina

Prema prvim informacijama, uhićen je bivši šef javne nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić. Na tom radnom mjestu bio je pet godina, do početka 2022. A zašto se našao na meti istražitelja, objavio je MORH.

brigadir Ivica Devčić, načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave (26. 6. 2021.) Foto: Dnevnik Nove TV

"Zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba.

Ministarstvo obrane podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela", napisali su u priopćenju.

Poskliznuo se na vojnim čizmama Foto: Dnevnik Nove TV

Predmet istrage je natječaj kojim je nabavljeno oko 300 pari čizama prije gotovo osam godina. Sumnja se da je Devčić pritom zlouporabio položaj te pogodovao vlasnici jedne zagrebačke tvrtke, koja je također danas uhićena.

Preplaćen remont helikoptera, jacuzzi u vojnom neboderu...

Brigadir Devčić ranije je anonimno prijavljen DORH-u s još nekoliko osoba za remont ruskih helikoptera i sumnju da je posao bio preplaćen za oko deset milijuna eura, ali i da se pogodovalo na natječaju. Bivši ministar obrane Damir Krstičević, u čijem je mandatu ovaj posao dogovoren, u rujnu 2021. je komentirao te optužbe.

Damir Krstičević, bivši ministar obrane (23. 9. 2021.) Foto: Dnevnik Nove TV

"Kažu da su zadovoljni, da je posao dosta dobro obavljen. Mislim da možemo biti zadovoljni", rekao je tada Krstičević.

Kontroverze je izazvalo i opremanje MORH-ova vojnog nebodera, službenog imena Vukovar.

"Ja neću završiti ovu nabavu zato što je to s vaše strane isprezentirano kao luksuz", govorio je u lipnju 2021. tadašnji ministar obrane Mario Banožić.

U isto vrijeme Devčić je, kao načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave, rekao da će se "vjerojatno odustati od još nekih popratnih sadržaja, koji su bili vezani za samu svrhu i namjenu jacuzzija".

Mario Banožić, tadašnji ministar obrane (25. 6. 2021.) Foto: Dnevnik Nove TV

Pola godine nakon ove izjave Devčić je raspoređen na drugo radno mjesto unutar MORH-a - u Upravu za materijalne resurse. Pred uskočke tužitelje danas uhićeni će sutra, i to zbog nabave - vojne obuće.