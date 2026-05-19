Reality show povučen s televizije nakon optužbi za silovanje: Šefica bježala od novinara, oglasila se i vlada

Popularni reality show Married at First Sight UK (Brak na prvu) našao se u središtu nezapamćenog skandala nakon što je BBC-jeva istraživačka emisija Panorama otkrila stravične optužbe sudionica. Dvije žene tvrde da su silovane tijekom snimanja, dok treća optužuje svog televizijskog supruga za spolni odnos bez pristanka.
Nakon što je BBC u ponedjeljak objavio detalje istrage, televizijska kuća Channel 4 hitno je povukla sve epizode Married at First Sight UK sa svojih streaming platformi i linearnih kanala, a ugašeni su i svi profili emisije na društvenim mrežama. Turistički gigant Tui odmah je objavio da privremeno pauzira sponzorstvo nad ovim iznimno profitabilnim projektom.
Koncept showa, koji se u Velikoj Britaniji prikazuje već deset sezona i privlači više od tri milijuna gledatelja, temelji se na tome da se potpuni stranci službeno "vjenčaju" na prvom susretu, a potom pred kamerama odlaze na medeni mjesec i započinju zajednički život. No, iza kamera se, prema tvrdnjama sudionica, odvijao pakao.
Sve tri žene koje su istupile u javnost tvrde da Channel 4 i produkcijska kuća CPL nisu učinili ništa kako bi ih zaštitili:
- Prva žrtva tvrdi da ju je njezin televizijski suprug silovao i prijetio joj napadom kiselinom. Zbog svega sada pokreće tužbu protiv produkcije.
- Druga žrtva navodi da je produkciju i televiziju o silovanju obavijestila prije emitiranja, no njezine su epizode unatoč tome regularno puštene u eter.
- Treća žrtva, Shona Manderson - jedina koja je pristala istupiti pod pravim imenom – optužila je svog televizijskog supruga Bradleyja Skellyja da je ejakulirao u nju bez njezina dopuštenja.
Optuženi muškarci preko svojih su odvjetnika odbacili sve optužbe, tvrdeći da je svaki seksualni kontakt bio u potpunosti sporazuman ili preuveličan.
Golemi pritisak na vodstvo televizije: Direktorica pobjegla od kamera
Glavna izvršna direktorica Channela 4, Priya Dogra, izrazila je suosjećanje sa sudionicama koje su doživjele stres, no stala je u obranu televizije tvrdeći da su "reagirali brzo, prikladno i osjetljivo".
Međutim, kada ju je novinar pred kamerama izravno pitao želi li se ispričati ženama koje su pretrpjele nasilje, Dogra je odbila komentirati i pobjegla u sjedište televizije u Londonu, što je izazvalo dodatan bijes javnosti.
Zastupnica i predsjednica parlamentarnog odbora za medije, Caroline Dinenage, izjavila je kako je ovaj format od samog početka bio tempirana bomba.
"To je TV show koji doslovno očekuje i predviđa da ljudi koji su se tek upoznali postanu iznimno intimni. Očekuje se da dijele krevet i život u roku od nekoliko minuta nakon susreta – to je od samog početka izgledalo kao nesreća koja samo čeka da se dogodi", oštra je Dinenage.
Reagirala i vlada: Slučaj preuzima policija?
Ministar sigurnosti Dan Jarvis izrazio je ekstremnu zabrinutost i naglasio da je uplitanje policije u ovaj slučaj gotovo neizbježno.
"S obzirom na vrlo ozbiljnu prirodu ovih optužbi, mislim da je vrlo vjerojatno da će doći do prijave policiji i da će to biti stvar koju će oni morati istražiti", izjavio je Jarvis.
Udruge za zaštitu žena i stručnjaci za obiteljsko nasilje upozoravaju da reality programi koji se bave intimom moraju imati neovisne stručnjake za sigurnost, a bivša ministrica pravosuđa Jess Phillips naglasila je da je produkcija morala prekinuti snimanje na prvi znak nevolje: "Nedopustivo je stavljati teret odluke na žrtvu koja se u tom trenutku osjeća zarobljeno u projektu."
Nova sezona showa već je u potpunosti snimljena i trebala se emitirati krajem godine, no nakon ovog skandala njezina je sudbina pod velikim znakom upitnika dok se čeka ishod neovisne istrage.