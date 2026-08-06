Temperatura dosegnula 40 stupnjeva, evo kada stiže promjena

Prema podacima DHMZ-a od 17 sati, u Hrvatskoj je izmjereno 40 °C.
Na službenoj mjernoj postaji u Osijeku na aerodromu izmjereno je točno 40,1 u 17 sati.
Vlažnost je iznosila tek 20 posto, a tlak zraka je u laganom padu i iznosi 1011,4 hPa.
U petak u neke dijelove zemlje stiže olakšanje.
Prognoza za petak, DHMZFoto:
DHMZ/Screenshot
DHMZ za petak navodi kako će biti djelomice, osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.
Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 °C.