Temperatura dosegnula 40 stupnjeva, evo kada stiže promjena

Za cijelu Hrvatsku upaljen je crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura.

Prema podacima DHMZ-a od 17 sati, u Hrvatskoj je izmjereno 40 °C.

Na službenoj mjernoj postaji u Osijeku na aerodromu izmjereno je točno 40,1 u 17 sati.

Vlažnost je iznosila tek 20 posto, a tlak zraka je u laganom padu i iznosi 1011,4 hPa.

U petak u neke dijelove zemlje stiže olakšanje.

Prognoza za petak, DHMZ Foto: DHMZ/Screenshot

DHMZ za petak navodi kako će biti djelomice, osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 °C.