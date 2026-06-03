Policija otkrila novi slučaj zlostavljanja pasa: Držao ih bez hrane i vode u improviziranom boksu

Rovinjska policija uhitila je 21-godišnjaka kojeg sumnjiči za dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja nakon što su istragu obilježili uznemirujući detalji o sudbini njegovih pasa.

Prema policijskom izvješću, mladić je od svibnja prošle do svibnja ove godine na području Bala držao njemačku ovčarku u improviziranom boksu bez odgovarajuće skrbi. Sumnja se da joj nije redovito osiguravao hranu i vodu te ju je držao vezanu kako ne bi mogla pobjeći.

Pas je pritom zadobio ozljedu noge, no vlasnik nije zatražio veterinarsku pomoć. Policija navodi i da je uklonio kvaku s vrata boksa kako bi drugim osobama onemogućio pristup životinji i pružanje pomoći, javlja PU istarska.

Životinja je bila izložena visokim temperaturama i izravnom suncu, a u jednom trenutku pokušala je pobjeći te se zapetljala u ogradu. Zbog teškog stanja i izostanka veterinarske skrbi pas je na kraju uginuo.

Istražitelji 21-godišnjaka terete i za smrt drugog njemačkog ovčara kojeg je početkom godine držao u improviziranom boksu bez kućice. Sumnja se da je i tom psu uskraćivao hranu i vodu te ga držao u nehigijenskim uvjetima, zbog čega je životinja uginula.

Policija navodi kako nakon uginuća psa nije obavijestio veterinara, iako je to bio dužan učiniti. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskoj jedinici policije.