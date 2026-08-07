Kakvo nas vrijeme sutra očekuje? Stižu pljuskovi i bura, a onda kreće novi toplinski val

Stigla nam je destabilizacija vremena, a sa sjevera i malo svježiji zrak. U unutrašnjosti se to osjeti više, na obali manje.

Još ostaje pomalo nestabilno i promjenjivo, u dijelovima Hrvatske uz mogućnost pljuskova, pa i nevremena. A onda posvuda kreće nova stabilizacija i zatopljenje.

Noćas i ujutro u kopnenim će predjelima te na sjevernom Jadranu biti promjenjivo oblačno, lokalno će padati kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Sve će to biti brzo-prolazno i kratkotrajno, no ponegdje može biti izraženije, osobito uz cijelu granicu sa Slovenijom te duž Podravine. U Dalmaciji ostaje sunčano i vedro.

Vrijeme sutra

Jutro će opet biti vjetrovito i toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Minimalna temperatura bit će između 16 i 21, a na obali oko 26.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj već stabilizirati i razvedravati. Vrlo je mala mogućnost za još poneki pljusak, u istočnijim predjelima. Sjeverni vjetar će slabjeti, temperatura će biti oko 31 u najtoplijem dijelu dana, a navečer ugodno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također razvedravanje i slabljenje vjetra. Bit će pretežno sunčano. Poneki lokalan pljusak ipak još može pasti u ranim popodnevnim satima, osobito duž Posavine te oko Slavonskog gorja. Temperatura još dva do tri stupnja niža, to jest 31, 32 Celzijeva stupnja.

Sredinom dana i poslijepodne razvedravat će se i u Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj, uz sve više sunca i sve manju mogućnost za lokalne pljuskove. Bura će slabjeti, a onda navečer opet blago ojačati na umjerenu, samo pod Velebitom i jaku. Temperatura će na obali rasti do 33, 34, a u Gorskom kotaru i Lici podnošljivijih 26 do 29. Noći će u gorskim predjelima opet postati pomalo svježe.

U Dalmaciji će poslijepodne biti malo više oblaka, ali i dalje ostaje pretežno sunčano i vrlo vruće, oko 35. Najsunčanije na otocima, dok će u unutrašnjosti biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito od Knina do Imotskog, između 14 i 18 sati. Poneki pljusak pri tome može doći i do obale. Puhat će umjerena bura i tramontana.

Temperatura mora je bila visoka, između 28,29 stupnjeva. No sljedećih će se dana malo ohladiti zbog bure.

Nešto je više oblaka nad Hrvatskom, a bit će ih osobito nad sjevernijim predjelima, tako da će UV indeks ovdje biti malo niži nego posljednjih dana. Dok, u Dalmaciji ostaje vrlo visok.

Od nedjelje ponovno kreće stabilizacija i zatopljenje. Bit će sunčano i vruće, a sljedeći tjedan opet i vrlo vruće, oko 35 Celzijevih stupnjeva. Pri tome su samo rijetko mogući kratki, lokalni pljuskovi. Vjetar će uglavnom biti slab.

I na Jadranu obilje sunca, ali i vrlo vruće, uz trend blagog zatopljenja sljedeći tjedan. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije i dalje može biti kraćih pljuskova u popodnevnim satima, osobito u utorak. Ujutro i navečer puhat će burin, a danju slab do umjeren maestral. Temperatura će noću biti oko neugodnih 26, a danju 35, 36.

Atmosfera još kratko ostaje nestabilna. Bit će lokalnih pljuskova, a moguće je i kraće nevrijeme uz cijelu granicu sa Slovenijom, a poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Zatim od nedjelje stabilizacija, u cijeloj će Hrvatskoj opet prevladavati sunčano vrijeme, ali s tim počinje i zatopljenje.