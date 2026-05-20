Opsjedao influencericu (17), upao joj u kuću i ubio je: Osuđen je na smrt

Sud u Pakistanu osudio je muškarca na smrtnu kaznu zbog ubojstva 17-godišnje influencerice i zvijezde TikToka Sane Yousaf.

Umar Hayat provalio je u dom tinejdžerice u Islamabadu u lipnju prošle godine nakon što je odbila njegovo udvaranje. Potom ju je usmrtio hicima iz vatrenog oružja.

Hayat, koji danas ima 23 godine, priznao je zločin u srpnju. Istražiteljima je rekao da je razvio opsesiju o Sani Yousaf.

Otac ubijene djevojke Syed Yousaf Hassan poručio je nakon presude da je riječ o "lekciji za sve takve kriminalce u društvu".

Sud je Hayatu naložio i isplatu odštete obitelji u iznosu od 2,5 milijuna pakistanskih rupija, odnosno oko 8300 eura.

Prema navodima pakistanskih medija, Hayat je nekoliko dana prije ubojstva doputovao u Islamabad kako bi Sani čestitao rođendan. Iako ga je odbila vidjeti, uspio je doći do njezina doma. Ondje je između njih izbila svađa koja je završila ubojstvom, piše BBC.

Sana Yousaf prije smrti imala je više od milijun pratitelja na TikToku i još pola milijuna na Instagramu. Bila je poznata po ležernim videima o modi, glazbi i druženju s prijateljima.

Aktivisti tvrde da je njezino ubojstvo dio šireg problema nasilja nad ženama u Pakistanu.