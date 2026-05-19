Ubojica iz Drniša imao je ilegalno oružje: Što sudovi u takvim slučajevima poduzimaju? Ovo su podaci

Iz kakvog je oružja Kristijan Aleksić počinio zločin policija službeno ne potvrđuje.

Kazneno je prijavljen jer za ono što mu je pronađeno tijekom pretresa nije imao dozvolu. Ne samo da je oružje bilo ilegalno, nego i ručne izrade. Za arsenal koji mu je policija zaplijenila prije tri godine do danas nije odgovarao.

Iz policije za Dnevnik Nove TV navode kako su u posljednjih deset godina prijavljivali brojne slučajeve nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Najviše takvih kaznenih djela zabilježeno je 2016. i 2020. godine, a ukupno ih je evidentirano 4156. Što su nakon toga radili sudovi i kakve su kazne izricane?

Od 2019. do 2025. godine u 2089 predmeta donesene su osuđujuće presude za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U 1882 slučaja izrečene su uvjetne kazne zatvora od tri mjeseca do godinu dana, dok su u 194 slučaja izrečene bezuvjetne kazne zatvora od deset mjeseci do godinu i devet mjeseci.

U 13 slučajeva izrečene su mjere vezane uz maloljetnički zatvor ili odgojne mjere, a u 45 slučajeva donesene su oslobađajuće presude.

"Visoke kazne nikad ne utječu direktno na smanjenje tih djela. Tko nešto odluči napraviti ne razmišlja hoće li dobiti jednu, tri ili deset godina", rekao je stručnjak za vatreno oružje Rade Stojadinović.

U slučajevima u kojima su pojedinci sami izrađivali oružje namijenjeno počinjenju kaznenog djela uglavnom su izricane uvjetne kazne. U devet predmeta izrečene su kazne od šest mjeseci do godinu dana, dok je u jednom slučaju donesena oslobađajuća presuda.

Odvojeno od kaznenih djela, sudovi su od 2019. do 2025. izricali i novčane kazne za prekršaje povezane s oružjem. Tako je zbog prekršaja povezanih s hladnim oružjem kažnjeno 469 osoba, uz prosječnu novčanu kaznu od 217 eura, dok je zbog prekršaja povezanih s vatrenim oružjem kažnjeno šest osoba, s prosječnom kaznom od 511 eura.

Na tisuće komada oružja već su u policijskim rukama. Pitanje je koliko ga je još skriveno.

