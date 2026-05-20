Sustav je zakazao: Građani se okupljaju zbog ubojstva maturanta, ubojica sve priznao

Brojni građani oprostili su se u utorak na groblju sv. Ivan u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca kojega je u subotu ubio Kristijan Aleksić. Ranije je za tragično preminulog mladića održana komemoracija u Srednjoj školi "Ivan Meštrović", dok je u Drnišu utorak bio dan žalosti.

Drnišani u srijedu navečer organiziraju okupljanje građana ogorčenih sustavom koji je po njima zakazao u ovom slučaju, dok je javnost uvjerena da je ovaj strašni zločin pravodobnim odlukama institucija mogao biti spriječen.

"Građani Drniša, duboko potreseni ovom tragedijom, organiziraju mirno okupljanje kojim žele odati počast Luki, poslati tihu podršku njegovoj obitelji i, prije svega, poslati jasnu poruku da tražimo sigurno društvo i da se u sustavu nešto promijeni kako bi građani bili sigurni", rekla je suorganizatorica okupljanja Darija Kulušić za Dnevnik Nove TV.

Svojeg sugrađana, 50-godišnjeg ubojice Aleksića, svi su se bojali, doživljavali su ga kao “tempiranu bombu" zbog čega su uvjereni da je sustav zakazao.

Aleksiću određen istražni zatvor

Sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio je u utorak navečer istražni zatvor Kristijanu Aleksiću zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Za navedena djela prijeti mu do 40 godina zatvora.

Osumnjičeni ubojica prethodno je ispitan u šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu gdje se aktivno branio i iznosio je svoju obranu. Priznao je ubojstvo te nije pokazao kajanje

Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Aleksića pritvorio zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela, ali i radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je utvrdilo da je Aleksić u subotu oko 23 sata u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao, bez ikakvog povoda, u 19-godišnjaka ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Mladić je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu zločina.

Policija je osumnjičenog ubojicu uhitila u noći na ponedjeljak na prilazu Drnišu nakon zahtjevne 24-satne akcije traganja. Aleksić od ranije ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine.

Tada je odslužio kaznu zatvora od 12 godina te mu je bila propisana mjera psihijatrijskog liječenja, no unatoč tome nije imao propisanu nikakvu terapiju, doznaje Index.

Zbog posjedovanja i izrade oružja bio je optužen i 2023. ali tužiteljstvo za njega tada nije tražilo istražni zatvor, zbog čega je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio nadzor rada šibenskog Općinskog državnog odvjetništva (ODO).

I ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je izvanredni nadzor u tom državnom odvjetništvu, ali i na šibenskom Općinskom sudu.