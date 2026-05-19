Ogorčeni Drnišani najavili okupljanje: "Doživljavali smo ga kao tempiranu bombu. Sustav je zakazao"

Dan je žalosti u Drnišu nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Za srijedu navečer najavljeno je okupljanje građana ogorčenih sustavom koji je po njima ponovno zakazao.

Sa suorganizatoricom okupljanja Darijom Kulušić razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Građani Drniša, duboko potreseni ovom tragedijom, organiziraju mirno okupljanje kojim žele odati počast Luki, poslati tihu podršku njegovoj obitelji i, prije svega, poslati jasnu poruku da tražimo sigurno društvo i da se u sustavu nešto promijeni kako bi građani bili sigurni", rekla je Kulušić.

Na okupljanju neće biti govora ni obraćanja.

"Drniš je uvijek bio tih i miran grad i tako smo odlučili da tiho, mirno i dostojanstveno pošaljemo poruku da je potrebno mijenjati zakon i sustav", rekla je.

U najavi okupljanja moglo se čuti da su građani i ranije upozoravali na počinitelja.

"Svi koji su imali bilo kakav kontakt s dotičnim ili su ga sretali na ulici, u trgovini, u ljekarni – svi smo osjećali strah", rekla je.

Na pitanje kako gleda na to da nitko nije reagirao, odgovorila je da su se ljudi vjerojatno bojali. "Njega smo stvarno doživljavali kao tempiranu bombu", dodala je.

Smatra da je u ovom slučaju zakazao sustav.

"Mislim da je riječ o nefunkcioniranju sustava. Neka je karika zakazala, definitivno", zaključila je Kulušić.