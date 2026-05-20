Habijan poslao inspekciju na sud i tužiteljstvo: "Utvrde li se propusti, inicirat ću stegovni postupak"

Ministar pravosuđa Damir Habijan u srijedu je rekao da sutra očekuje nalaz inspekcije u šibenskom sudu i državnom odvjetništvu te je najavio da će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem.

"Očekujem da inspekcijski nadzor u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku bude gotov već sutra jer se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva nego o konkretnom predmetu. To je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi i očekujem nalaze sutra", izjavio je Habijan u srijedu novinarima u Saboru.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zatražio je nadzor s obzirom na to da slučaj okrivljenika za ubojstvo mladića Luke Milovca Kristijana Aleksića 2023. godine sud nije tretirao kao hitan postupak unatoč nizu kaznenih djela koje je počinio, uključujući i ubojstvo zbog kojeg je odslužio zatvorsku kaznu.

Utvrde li se propusti, inicirat ću stegovni postupak

Kazao je da je kao ministar odgovoran za normativni okvir, institute koji su u zakonu, za kadrovsku infrastrukturu i uvjete rada te naglasio da alati postoje, poput visokih kazni, mjera ograničenja, zaštitne i sigurnosne mjere. Riječ je, napomenuo je, o brojnim alatima koji su se u konkretnom slučaju trebali iskoristiti, a nisu.

"Zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni okolnosti u svakom zasebnom predmetu. Njihova odluka i primjena tih instituta utječe u konačnici i, nažalost, i na ljudske živote. Prema tome, svatko mora nositi svoju odgovornost”, poručio je Habijan, dodavši da on ne bježi od odgovornosti.

Ako inspekcijski nalaz utvrdi propuste, onda ću, u skladu sa svojim ovlastima, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem, a očekujem i od njih da se oglase kada dobiju takav postupak i jasno komuniciraju, najavio je.

Problemom je označio činjenicu da predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i zato je u zadnjim izmjenama Zakona o sudovima rekao da treba oformiti glasnogovornike sudova kako bi jasno komunicirali s javnošću, a ne da uvijek ministar pravosuđa, predsjednik Vlade ili netko drugi mora davati odgovore za koje moraju paziti što govore jer postoji trodioba vlasti.

Ne mogu odgovarati za nečiji nerad

Očekujem od njih, dodao je, da postanu odgovorni. „Oni jesu samostalni i neovisni, ali što to znači? To je onda neograničena neodgovornost? Nije. Ja je takvom ne smatram i nemam problem konfrontirati se na ovaj način. Već sam rekao da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika. Ja ne mislim više odgovarati za tuđe propuste”, poručio je.

Mogu odgovarati za loš zakon, za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad, dodao je ministar Habijan.

Upitan je li se ubojstvo mladića moglo spriječiti, odgovorio je da postoje situacije kada je nešto teško spriječiti te kazneno pravo dolazi na kraju represije. Pitanje je i prevencije i detekcije takvih osoba, napomenuo je te dodao da se razmišlja o višim kaznama - a je li to doživotni zatvor, jesu li to mjere detekcije unutar kaznenog sustava, ali i socijale i zdravstva.

Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti deset godina nakon što je izašla iz zatvora, a služila je kaznu zbog ubojstva mlade žene. Ta osoba cijelo vrijeme mora biti pod nadzorom, i to će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti, istaknuo je Habijan.