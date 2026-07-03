Milijuni eura privatniku, vladajući ne žele istragu: "Radite predstavu kako ne bismo saznali gdje je nestao novac"

Sabor je u petak većinom glasova odbio prijedlog Možemo! kojim su tražili osnivanje Istražnog povjerenstva kojim bi se utvrdile činjenice o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, a glasanju je prethodila burna rasprava između HDZ-a i oporbe, zbog čega su 'pljuštale' opomene.

"Mi zastupnici imamo jedan posao, taj nije da štitimo Vladu i ministarstvo, stranku, pogotovo nije da štitimo privatne poliklinike. Naš jedan jedini posao je da štitimo javni interes, a malo je većeg javnog interesa od javnog zdravstva", poručila je Ivana Kekin (Možemo!) uoči glasanja o inicijativi.

Vladajućima je poručila kako su "gluhi i slijepi" i ne daju građanima da dobiju odgovor na jedino pitanje - kako je moguće da RH gotovo 20 godina nije osigurala ključnu dijagnostiku za onkološke bolesti, nego plaća puste milijune jednom odabranom privatniku za njihovu PET/CT uslugu.

Istražno povjerenstvo trebalo je utvrditi tko je donosio odluke, na temelju kojih analiza i u čijem interesu, zašto bolnice nisu dobile PET/CT uređaje te koliki je točan iznos isplaćen Medikolu od 2007. Posebno spornim, između ostalog, navode poslovanje Medikola u KBC-u Rijeka, pozivajući se i na nalaz državne revizije o zakupu prostora KBC-a bez provedenog javnog natječaja, te sklapanje ugovora o zakupu bez suglasnosti Ministarstva zdravstva, koja je, naglašavaju, obvezna.

"Most će podržati odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva, ali bi u njemu trebalo istražiti kako to zajedno HDZ i Možemo! daju novac Medikolu. HDZ diljem države, a Možemo! u Gradu Zagrebu", kazao je Mostov Nikola Grmoja.

Burna rasprava i optužbe

Vladajući su kroz niz povreda Poslovnika pozivali Kekin da odgovori gdje je njezin suprug potrošio novac koji je dobio od države. "Je li novac uložen za novac u Istri koju iznajmljujete? Je li moralno da netko tko za jednu noć zaradi 7000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-19 od države? I jeste li bili u Medikolu na pregledu", pitala je HDZ-ova Nikolina Baradić.

Njena stranačka kolegica Majda Burić, kao i Igor Peternel (DOMiNO) pozvali su zastupnike Možemo! da osnuju Istražno povjerenstvo za kriminal u Zagrebu.

"Kolege iz HDZ-a, ovi ad hominem napadi na gospođu Kekin kada je u pravu oko Istražnog povjerenstva za Medikol su ispod svake razine", poručila je nezavisna Marija Selak Raspudić.

Iživljavanje nad obitelji saborske zastupnice je na vašu sramotu, poručila je HDZ-ovcima Jelena Miloš (Možemo!), a predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nekoliko je navrata morao smirivati situaciju u sabornici. Dosta njih dobilo je i po tri opomene te izgubilo pravo na govor, a Jandroković je zastupnika Možemo! Marina Živkovića, koji ga je prozvao zbog toga što je stao na stranu poziva da Kekin obznani svoje medicinske dokumente, nazvao lažljivcem.

Jandroković je to demantirao, istaknuvši kako je pozvao Kekin da odgovore na druga postavljena pitanja, a ne o zdravstvenim pregledima, a onda Živkoviću, koji nije prestajao govoriti, dao i četvrtu opomenu i uputio ga prema izlazu.

SDP-ova Sabina Glasovac ustvrdila je kako se HDZ jako uznemirio oko ove teme, a HDZ-ov Josip Borić istaknuo je da istinu neće utvrditi Istražno povjerenstvo nego građanski sud na temelju tužbi Medikola protiv Kekin.

"Medikol je digao protiv mene osam tužbi kako bi me ušutkao, a vi radite ovu predstavu kako ne bismo saznali gdje su nestali milijuni", uzvratila je.

Marković (SDP) dobila i petu opomenu

Damir Biloglav (Klub DOMiNO) kazao je kako se načelno protivi rješavanju problema u zdravstvu putem povjerenstava. Puno je još "medikola" u zdravstvu pa bi za svaki taj slučaj trebalo osnivati povjerenstva, rekao je te pozvao na kompletnu reformu zdravstva.

Mirela Ahmetović (SDP) pozvala je ekonomiste da ispitaju tezu kako je 20 godina isplativije plaćati uslugu 20 milijuna eura jednom privatniku nego u jednoj godini uložiti devet milijardi eura i sam plaćati tu uslugu.

SDP-ova Ivana Marković burno je reagirala što se HDZ-ovci smiju na temu zdravstva, a kako nije reagirala na upućene opomene, Jandroković joj ih je udijelio čak pet, što znači da neće imati pravo sudjelovanja na saborskoj raspravi u utorak.

Mislav Herman (Klub HDZ-a) naglasio je da ne podržavaju osnivanje bilo kakvih stranačkih policija koje imaju jednu jedinu zadaću - obračun s političkim neistomišljenicima. "Fućka se vama za zdravstvo", poručio je te pozvao zastupnike Možemo! da, ako imaju sumnje u nezakonitosti, to i prijave.

Kekin je najavila kako će to i učiniti.

Nakon burne rasprave i razmjene optužbi u trajanju gotovo sat vremena, Sabor je glasovima 83 zastupnika odbio prijedlog, koji je podržalo njih 40.