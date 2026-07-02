Odzvonilo je crnim plombama, no postoje iznimke u kojima će se i dalje koristiti: "Ako su u pitanju..."

Svijetli materijal zamijenit će crne plombe. U stomatološkim ordinacijama umjesto amalgama primarno će se koristiti se staklenoionomerni cement.

Glavni plus mu je estetika.

Stomatološka ordinacija - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"On je u boji zuba i nemamo više metalne odsjaje, ali ćemo sigurno dobiti kraću trajnost takvog materijala", kazao je Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju stomatologiju na Stomatološkom fakultetu.

Amalgam više nije prvi izbor zbog Uredbe Europske unije o živi. Nema opasnosti za pacijente, jer nije štetan za ljudsko zdravlje, ali je štetan za okoliš. I dalje će se koristiti u nekim slučajevima.

"Postoji situacija, ako je nužno koristiti amalgam onda se može koristiti. Ako su u pitanju alergijske reakcije , otežano nanošenje tih novih materijala", objasnio je Elvis Anđelko Begović iz Hrvatske komore dentalne medicine.

Plombe od novog materijala bit će besplatne, kao i dosadašnje crne. Amalgam kao materijal koristi se sve manje. 2024. godine. oko 362.000 puta , prošle oko 312 000. Rijetkost je postao i na Stomatološkom fakultetu.

Stomatološka ordinacija - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Mi kao fakultet smo dali svojevremeno, svoje stručno mišljenje po tom pitanju i jasno smo naglasili da se ti materijali mogu koristiti u točno određenim indikacijama i da to nisu, kao nijedan drugi postojeći materijal, materijal koji može zamijeniti apsolutno sve indikacije"; kazao je dekan Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Marin Vodanović.

S obzirom na to da nisu štetni za ljudsko zdravlje, kao i da im je glavna prednost dugotrajnost nema potrebe za mijenjanjem ispravnih amalgama, upozorava struka.

"Svi oni koji su ostvarivali prava na amalgamske ispune, ostvarivat će prava i na nove materijale. Isključivo medicinska indikacija će osigurati primjenu novih materijala", rekao je Hrvoje Šušković, pomoćnik ravnatelja HZZO-a za zdravstvenu zaštitu.

A pacijentima omiljene "bijele" odnosno kompozitne plombe i dalje ostaju na teret HZZO-a ali samo za prednje zube, te za trudnice, rodilje i djecu. No ono što je najisplativije je prevencija i briga o zubima.