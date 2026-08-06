FOTO Prepoznajete li ove mladiće? Traži ih policija

Zagrebačka policija objavila je fotografije dviju mlađih osoba koje bi mogle imati informacije o krađi počinjenoj na Peščenici. Krađa se dogodila u petak, 25. travnja prošle godine, a počinitelj je policiji i dalje nepoznat. Na snimkama nadzornih kamera vide se dvije mlađe osobe, jedna svijetle, a druga crne kose. Obje su odjevene u crne majice s kapuljačama, crne trenirke te crne tenisice. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, policija ih poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01\/2302-122. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iv.pp.zagreb@mup.hr.