FOTO Prepoznajete li ove mladiće? Traži ih policija

Zagrebačka policija objavila je fotografije dviju mlađih osoba koje bi mogle imati informacije o krađi počinjenoj na Peščenici.

Krađa se dogodila u petak, 25. travnja prošle godine, a počinitelj je policiji i dalje nepoznat.

Policija traži mladiće s fotografije - 1 (Foto: PU zagrebačka)

Policija traži mladiće s fotografije - 2 Foto: PU zagrebačka

Na snimkama nadzornih kamera vide se dvije mlađe osobe, jedna svijetle, a druga crne kose. Obje su odjevene u crne majice s kapuljačama, crne trenirke te crne tenisice.

Policija traži mladiće s fotografije - 3 Foto: PU zagrebačka

Policija traži mladiće s fotografije - 4 Foto: PU zagrebačka

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, policija ih poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01/2302-122.

Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iv.pp.zagreb@mup.hr.

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