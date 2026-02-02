"Opasan presedan": Burne reakcije na otkazani doček rukometaša

Nižu se reakcije na otkazani doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu.

Doček, koji je trebao biti u ponedjeljak u 15 na sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Otkazan doček rukometaša Foto: Ranko Suvar/Cropix

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade, HDZ-ov Ivan Anušić optužio je zagrebačku vlast za političku i ideološku motiviranost te uskraćivanje proslave sportskog uspjeha građanima i reprezentaciji.

Pročitajte i ovo Nižu se reakcije Anušić napao Tomaševića: "Ta stramota neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se neće moći zaboraviti"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja poručio je da se "pretvaramo u društvo u kojem uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju postaju manje važni od političkih, partijskih odluka komesara koji bi branili sve što nije po njihovom".

Pročitajte i ovo "VRIJEME ZA PODIZANJE GLASA" "Kako je Senf ukrao doček": Grmoja oštro reagirao na otkazivanje dočeka rukometaša

Odluku Tomaševića podržala je saborska zastupnica Dalija Orešković te poručila da "Zagreb mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije".

Pročitajte i ovo Izrazila potporu Dalija Orešković zbog dočeka poslala poruku: "Zagreb kao glavni grad..."

Iz HSLS-a su poručili da se javni prostor ne smije uređivati prema političkim ili ideološkim kriterijima.

"Sloboda izražavanja i okupljanja postoji upravo zato da bi štitila različitost, pa i ona koja nije po volji vlasti. Zabraniti ili onemogućiti javni događaj zato što se vlast ne slaže s političkim ili svjetonazorskim stavovima izvođača predstavlja opasan presedan. Time se šalje poruka da je javni prostor slobodan samo za one koji razmišljaju 'ispravno'", stoji u priopćenju.

Smatraju da "dvostruki kriteriji, prema kojima su jedni događaji 'manifestacija slobode', a drugi 'sigurnosni problem' bez jasnog uporišta u činjenicama, nisu odraz liberalne demokracije, već selektivne primjene prava.

"Rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca", poručili su iz SDP-a nakon otkazivanja dočeka i naveli da Tomaševićev potez smatraju dobrim i odgovornim.

Pročitajte i ovo OTKAZAN DOČEK SDP pohvalio Tomaševićevu odluku: "Plenkovićeva Vlada nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude"

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj poručio je da mu nije jasno zašto se odustalo od dočeka.

"Čini mi se da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u, koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću, koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića", poručio je.

Pročitajte i ovo O otkazanom dočeku Bulj: "Zvao me sinoć. Nadam se da to nije bio pokušaj prijetnje"

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je u ponedjeljak gradsku vlast u da zabranama vezanima uz izbor glazbe na dočeku hrvatskih rukometaša onemogućuje proslavu sportskih uspjeha te uvodi, kako je naveo, "zabranu svega nacionalnog i domoljubnog", objavio je HDZ na Facebooku.

Pročitajte i ovo "zabrana svega nacionalnog" HDZ se zbog rukometaša obrušio na Tomaševića: "Zagreb će preživjeti i ovu sramotu"