"Opasan presedan": Burne reakcije na otkazani doček rukometaša

Doček, koji je trebao biti u ponedjeljak u 15 na sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Ministar obrane i potpredsjednik Vlade, HDZ-ov Ivan Anušić optužio je zagrebačku vlast za političku i ideološku motiviranost te uskraćivanje proslave sportskog uspjeha građanima i reprezentaciji.
Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja poručio je da se "pretvaramo u društvo u kojem uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju postaju manje važni od političkih, partijskih odluka komesara koji bi branili sve što nije po njihovom".
Odluku Tomaševića podržala je saborska zastupnica Dalija Orešković te poručila da "Zagreb mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije".
Iz HSLS-a su poručili da se javni prostor ne smije uređivati prema političkim ili ideološkim kriterijima.
"Sloboda izražavanja i okupljanja postoji upravo zato da bi štitila različitost, pa i ona koja nije po volji vlasti. Zabraniti ili onemogućiti javni događaj zato što se vlast ne slaže s političkim ili svjetonazorskim stavovima izvođača predstavlja opasan presedan. Time se šalje poruka da je javni prostor slobodan samo za one koji razmišljaju 'ispravno'", stoji u priopćenju.
Smatraju da "dvostruki kriteriji, prema kojima su jedni događaji 'manifestacija slobode', a drugi 'sigurnosni problem' bez jasnog uporišta u činjenicama, nisu odraz liberalne demokracije, već selektivne primjene prava.
"Rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca", poručili su iz SDP-a nakon otkazivanja dočeka i naveli da Tomaševićev potez smatraju dobrim i odgovornim.
Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj poručio je da mu nije jasno zašto se odustalo od dočeka.
"Čini mi se da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u, koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću, koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića", poručio je.
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je u ponedjeljak gradsku vlast u da zabranama vezanima uz izbor glazbe na dočeku hrvatskih rukometaša onemogućuje proslavu sportskih uspjeha te uvodi, kako je naveo, "zabranu svega nacionalnog i domoljubnog", objavio je HDZ na Facebooku.
