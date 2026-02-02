SDP pohvalio Tomaševićevu odluku: "Plenkovićeva Vlada nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude"

Iz SDP-a su se osvrnuli na otkazani doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu.

Doček, koji je trebao biti u ponedjeljak u 15 na sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca, poručili su iz stranke.

"Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom", naveli su iz SDP-a.

"Svi su mogli biti zajedno na trgu i slaviti, to uopće nije sporno. Sport i reprezentacija pripadaju svima. I zbog toga je odgovornost na Plenkovićevoj vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude", poručili su u reakciji.