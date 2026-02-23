Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"

Nakon što je prošloga tjedna pojasnio gdje je i zašto rođen s obzirom na učestalo zamjeranje da je rođen u Beogradu, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro reagirao je na informacije o pokojnom ocu za kojega neki tvrde da je bio vojno lice. Laž je to, tvrdi Dabro, i proziva UDBU.



"OPET LAŽETE ( UDBO)", započeo je Josip Dabro svoje objašnjenje na društvenim mrežama i poručio: "Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog grada Otoka na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku."

"Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata. Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes. Ima, hvala Bogu, danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu s posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Sead Tahirović ( nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više (oprostite na izrazu)! Sve vas bum tužil...", poručio je Dabro na kraju objave uz emotikon smješka.

U komentarima mu se, između ostalih, javio upravo Sead Tahirović i napisao: "Hvala porodici Dabro za sve što je učinila za mene i mog brata."