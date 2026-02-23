Usvojene promjene na partijskom kongresu u Sjevernoj Koreji: Jedno se ipak ne mijenja

Sjevernokorejska vladajuća Radnička stranka ponovno je izabrala Kim Jong Una za glavnog tajnika na stranačkom kongresu u nedjelju, izvijestila je u državna novinska agencija KCNA.

Na sastanku su također izabrani članovi Središnjeg odbora stranke i usvojene su revizije stranačkih pravila, priopćila je KCNA. Nije iznesena detaljna informacija o promjenama.

Devet partijski kongres, koji je počeo u četvrtak, 19. veljače, najveći je politički događaj u zemlji. Održava se svake pete godine i može donijeti promjene na vodećim pozicijama pod vrhovnim zapovjednikom Kimom.

Otvarajući kongres Kim Jong Un je izjavio je da je njegova izolirana zemlja prevladala stagnaciju i ostvarila velike gospodarske ciljeve u proteklih pet godina.

Rekao je da je zadnjih pet godina bilo "ponosno razdoblje", navodeći sjevernokorejska postignuća u politici, gospodarstvu, obrani, kulturi i diplomaciji, uz jačanje samostalnosti.