Dalija Orešković zbog dočeka poslala poruku: "Zagreb kao glavni grad..."

Doček hrvatskih rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu trebao je biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu.

Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati uz nastupe Zaprešić Boysa i Hrvatskih ruža. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson.

S obzirom na to da je zagrebačka vlast prethodno zabranila Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja te da niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otpao.

Odluka je izazvala podijeljene reakcije u političkoj i široj javnosti.

Saborska zastupnica Dalija Orešković reagirala je na odluku Grada Zagreba da otkaže doček podržavši stav gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije!", napisala je Orešković na svom profilu na Facebooku.