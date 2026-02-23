Putin otkrio što slijedi: "Ovo nam je prioritet"

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je razvoj ruskih nuklearnih snaga "apsolutni prioritet" nakon što je istekao posljednji važeći nuklearni sporazum između Rusije i SAD-a.

"Razvoj nuklearne trijade, koja jamči sigurnost Rusije i osigurava učinkovito strateško odvraćanje te ravnotežu snaga u svijetu, ostaje apsolutni prioritet", rekao je Putin u videoobraćanju u nedjelju, prenosi Kyiv Post.

Njegov govor emitiran je na ruski praznik "Dan branitelja domovine" koji se obilježava uz vojnu svečanost i domoljubnu retoriku pod pokroviteljstvom Kremlja.

Putin je najavio nastavak jačanja vojske i mornarice te poručio da će se pritom koristiti iskustva stečena tijekom invazije na Ukrajinu.

Kako je naveo, unaprjeđivat će se svi rodovi oružanih snaga, uključujući njihovu "borbenu spremnost, mobilnost i sposobnost djelovanja u svim uvjetima, pa i onim najtežima".

Putinovo obraćanje uslijedilo je uoči četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Rat je doveo do razaranja gradova, raseljavanja milijuna ljudi i velikih gubitaka.

Moskva i Washington, dvije najveće svjetske nuklearne sile, više nisu vezane nijednim sporazumom o kontroli naoružanja, nakon što je početkom ovog mjeseca istekao sporazum Novi START.

Unatoč tome, Rusija je poručila da će nastaviti zauzimati "odgovoran" pristup strateškim nuklearnim kapacitetima te poštovati ograničenja predviđena za svoj nuklearni arsenal.