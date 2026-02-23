Kina pozvala Ameriku da ukine carine

Kina provodi 'potpunu procjenu' presude Vrhovnog suda SAD-a o carinama i pozvala je Washington da ukine 'relevantne jednostrane carinske mjere' protiv svojih trgovinskih partnera, priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine u ponedjeljak.

Ovi komentari uslijedili su nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud nanio predsjedniku Donaldu Trumpu ozbiljan udarac ukidanjem mnogih carina koje je koristio u globalnom trgovinskom ratu, uključujući neke usmjerene protiv suparničke Kine.

Nakon što je sud u petak poništio Trumpovu odluku o carinama, on je najavio privremene i sveobuhvatne carine od 10 posto, koje je dan kasnije povećao na 15 posto. "Jednostrane američke carine... krše međunarodna trgovinska pravila i domaće zakone SAD-a i nisu u interesu nijedne strane", kazalo je kinesko ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da je primijetilo kako SAD planira održati carine trgovinskim partnerima putem alternativnih sredstava, uključujući trgovinske istrage. "Kina će i dalje pomno pratiti situaciju i čvrsto štititi svoje interese", priopćili su iz Ministarstva.

Trump će putovati u Kinu od 31. ožujka do 2. travnja na dugo očekivani sastanak čelnika dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, prenosi Reuters.