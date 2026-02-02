Bulj: "Zvao me sinoć. Nadam se da to nije bio pokušaj prijetnje"

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta, osvrnuo se na otkazani doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu.

Doček, koji je trebao biti u ponedjeljak u 15 na sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

"Meni nije jasno zašto se odustalo od dočeka i kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?! Možda Senfove zelene brigade", poručio je Bulj.

Čini mu se, napisao je, "da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u, koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću, koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića".

"Plenkisti ispadaju domoljubi, a zelenaši veći 'antifašisti' od SDP-a jer im sad ne smeta samo 'Bojna Čavoglave' nego Thompson kao takav. Odlazak u totalni ljevičarski ekstrem i Senfovo pozicioniranje", poručio je Bulj.

Potom je prozvao Zorana Gobca, izvršnog direktora Hrvatskog rukometnog saveza.

"Inače, Gobac me sinoć zvao i pokušao mi nešto poručiti. Nadam se da nije bio pokušaj prijetnje jer sam ja sastavljen od malo drugačijeg materijala nego oni s kojima je navikao komunicirati. Nije mu se svidjela objava u kojoj sam napao i njega i Tomaševića", naveo je.

"Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša i onda samo nekoliko sati nakon osvojene bronce se otkazuje doček u Zagrebu uz poruku da se neće ići nigdje drugdje. Uglavnom, igrice i igre preko leđa naroda i naših rukometaša", zaključio je Bulj.