VIDEO Mećava okovala dijelove SAD-a, proglašena izvanredna stanja: "Mogla bi to biti povijesna oluja"

Djeca u dijelovima sjeveroistoka SAD-a u ponedjeljak će ostati kod kuće jer je snažna zimska oluja dovela do zatvaranja škola te prisilila javni prijevoz na izvanredni režim rada. Dužnosnici diljem regije upozoravaju na obilne snježne padaline, snažne vjetrove i opasne uvjete na cestama.

Oluja je već poremetila promet duž istočne obale, od Washingtona do savezne države Nove Engleske, pri čemu su zrakoplovne kompanije otkazale tisuće letova, a vlasti pozvale građane da ne izlaze na ceste. Zimski uvjeti na sjeveroistoku mogli bi usporiti obradu, prijevoz i dostavu pošte i paketa, priopćila je Američka poštanska služba.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani proglasio je izvanredno stanje i od nedjelje navečer do podneva u ponedjeljak zabranio kretanje vozila koja na gradskim cestama nisu nužna. Istaknuo je da ralica i hitne službe trebaju slobodne ulice da bi mogle djelovati. Grad je pod prvim upozorenjem na mećavu od 2017. godine.

"Molim vas da ostanete kod kuće", rekao je Mamdani, izvijestio je Reuters.

Proglašena izvanredna stanja

Guvernerka savezne države New York Kathy Hochul izjavila je da je aktivirala 100 pripadnika Nacionalne garde da bi pomogli na Long Islandu, u New Yorku i u dolini Lower Hudson, područjima za koja se očekuje da će biti najteže pogođena obilnim snijegom i snažnim vjetrovima.

"Mogla bi to biti povijesna oluja. Opasnost je velika, osobito od poplava. Pozivamo stanovnike da, ako mogu, privremeno napuste ovo područje ili da budu spremni na vrlo opasnu situaciju", rekla je.

U dijelovima sjeveroistoka moglo bi pasti do 60 centimetara snijega, a udari vjetra mogli bi doseći brzinu od 112 kilometara na sat, što povećava rizik od rušenja stabala i nestanaka struje.

Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je izvanredno stanje i poručila državnim službenicima da ostanu kod kuće. Connecticut je u nedjelju navečer zabranio promet komercijalnim vozilima na autocestama uz izuzeće hitnih i nužnih dostava.

Guverner savezne države New Jersey Mikie Sherrill proglasila je izvanredno stanje na razini cijele države, koje je stupilo na snagu u nedjelju u podne, te pozvala stanovnike da oluju shvate ozbiljno.

Problemi u prometu

Stranica za praćenje letova FlightAware objavila je da je otkazano više od 5000 letova koji su bili zakazani za ponedjeljak. Tvrtka za analitiku u zrakoplovstvu Cirium navela je da broj otkazivanja raste i za utorak, osobito u velikim zračnim lukama na sjeveroistoku.

U saveznoj državi New Jersey obustavljene su međugradske autobusne linije, a od nedjelje navečer zaustavljen je i željeznički promet. U Novoj Engleskoj je od nedjelje navečer obustavljen sav javni prijevoz.