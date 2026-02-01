FOTO Pogledajte scene sa zagrebačkog Trga: Kamioni pospremili opremu i otišli

Hrvatski rukometaši su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Službenog svečanog dočeka u Hrvatskoj neće biti.

Iako je odmah nakon pobjede najavljeno kako su Hrvatski rukometni savez (HRS) i Grad Zagreb dogovorili svečani doček rukometaša u ponedjeljak u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže, tijekom večeri potvrđena je vijest da je takav doček otkazan.

Problem je, pokazalo se, u Thompsonu, kojeg rukometaši žele na dočeku, dok je Grad Zagreb ostao kod svoje odluke da mu ne odobri nastupe.

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 4 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Tijekom večeri doček je u Zagrebu i službeno otkazan, a neće ga biti ni u drugim gradovima iako su ponudili gostoprimstvo. O svemu se oglasio Hrvatski rukometni savez:

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti.

Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj.

Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije.

Za sve zainteresirane, reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a sutra u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković", stoji u priopćenju.

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 5 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 6 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Na zagrebačkom trgu trebalo je tijekom večeri početi postavljanje pozornice, no kamion koji je došao s opremom, vratio je opremu u teretni prostor.

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 1 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 2 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Kamioni s opremom za postavljanje pozornice na Trgu bana Josipa Jelacica - 3 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Rukometaši će se u Hrvatsku vratiti noćas, oko 3 sata ujutro, a na aerodromu će ih dočekati ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

On će u Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu dočekati hrvatsku rukometnu reprezentaciju koja je na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju, objavilo je ministarstvo.