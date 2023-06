Nevjerojatan slučaj u Splitu: Gradski prostor u kojem je bila udruga pretvorili u - skupi apartman za najam

Ispod prozora riva i palme, a u daljini plavetnilo mora – Grad Split je prostor od 70-ak kvadrata na trećem katu iznajmio udruzi Dan-Amor. Udruga je postojala desetljećima s ciljem razvijanja turističkih i drugih odnosa Grada Splita i gradova u Izraelu, a onda je uslijedio šok. Predsjednica Udruge priča da je ondje bio samo namještaj, a nakon dugog bolovanja vratila se u ured koji nije mogla prepoznati.

"To su bile sve zlatne ručke, mramor, ja od šoka nisam došla sebi", rekla je Smiljana Reić Šerbo.

Ondje bi eventualno trebali biti uredski stolovi, sjedalice, sve ono što treba za rad udruge. Umjesto toga, ondje se nalaze spavaća soba i čisti luksuz, a noćenje se plaćalo 1500 eura za noć. Od Dam-Amora je ostala samo ploča na vratima prostorije veličine šupe u kojoj čuvaju ručnike i sredstva za čišćenje.

Reić Šerbo tvrdi da ništa o apartmanizaciji nije znala, a prije operacije Udrugu je, kaže, ostavila na upravljanje Jakovu Perišu.

"Ja sam bila toliko bolesna da mi uopće nije bilo stalo nizašto što će se dogoditi. I uto sam imenovala ovoga Jakova Perišu", ispričala je reporterki Dnevnika Nove TV Sofiji Preljvukić.

Pročitajte i ovo ISTI CILJEVI Zviždačica Maja Đerek postaje prva savjetnica za imovinu u splitskoj gradskoj upravi

Jakov Periš pred kameru nije htio, a tvrdi da on to ništa sam nije napravio te praktički odbija svaku odgovornost. Grad Split je nakon nedavnog saznanja od njega preuzeo prostor. Točnije, to je učinila poznata zviždačica Maja Đerek koja sada u Upravi grada Splita nadzire gradsku imovinu.

"Moja reakcija je bila: 'Bože, što je ovo.' Zatražili smo da nam vrate ključeve nakon našeg inzistiranja i otkaza ugovora jer se kršio ugovor. Oni su nam vratili ključeve", rekla je Đerek te dodala: "Ono što smo našli da su udruge dobivale prostore bez ikakvih kriterija."

Nadzor udruga će maksimalno postrožiti, a za apartmane još rade procjenu zarade. Grad još razmatra uključivanje policije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr