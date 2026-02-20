Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pokrovitelj Luva Real Estate

Nadomak Zagreba stiže ekskluzivno stambeno naselje – suvremene kuće za miran obiteljski život

Piše Nova Studio, 23. veljače 2026. @ 12:22 komentari
Moderni projekt u Jastrebarskom
Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR
U neposrednoj blizini Zagreba razvija se ekskluzivan stambeni projekt osmišljen kao sklad suvremene arhitekture, funkcionalnosti i prirodnog okruženja. Riječ je o naselju koje čini 22 moderne kuće raspoređene u pet nizova, pažljivo uklopljene u zelenilo i ambijent koji pruža osjećaj privatnosti, sigurnosti i mira.
Najčitanije
  1. Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge 5
    MA, KAKVA JE

    Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
  2. Ilustracija
    Zahvaljujući Trumpu

    Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
  3. Avion
    ZRAČNA BLOKADA

    Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Natječaj za zakup 25 državnih poslovnih prostora u osam gradova do 20. ožujka
OBJAVLJEN NATJEČAJ
FOTO Država daje u najam poslovne prostore i garaže! Ovo su ponude i cijene
FOTO Počele pripreme za rušenje Vjesnika, na teren izašla i vojska
EURCO preuzeo gradilište
FOTO Počele pripreme za rušenje Vjesnika: Stigla teška mehanizacija, na terenu i vojska
Nasilna povijest El Mencha, zloglasnog vođe kartela ubijenog u Meksiku
TKO JE EL MENCHO?
Nasilna povijest meksičkog kartela: Srušili vojni helikopter, ubijaju i otimaju ljude, a ono što skriva njihov poligon za obuku je jezivo
Prevrnuo se čamac na Uni kod Hrvatske Kostajnice
PREVRNUO SE ČAMAC
Drama na rijeci! Policajci čuli pozive upomoć: Pronađen je mrtav muškarac, cure novi detalji
Tvrtka koja je organizirala Thompsonov koncert u Sinju ovršena s 23.000 eura
Zna se i zašto
Ovršena tvrtka koja organizira Thompsonove koncerte
Toplinska kupola širi se nad Europom
Stižu promjene
Toplinska kupola širi se nad Europom: Temperature će naglo rasti, objavljene karte
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
VIDEO Val nasilja izbio je u Meksiku nakon što je ubijen El Mencho, vođa narkokartela
Najviši stupanj uzbune
VIDEO Zemlja u plamenu: Tisuće zarobljene, tenkovi i potpuni kaos na ulicama
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Opet se oglasio
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
VREMENSKA PROGNOZA Nakon kišnih i oblačnih dana, stiže sunčano razdoblje i iznadprosječno toplo vrijeme.
VREMENSKA PROGNOZA
Hoće li se vrijeme stabilizirati? Meteorolog otkriva što nas očekuje na početku tjedna
Josip Dabro odgovorio na pritiske i kritike zbog prijedloga zabrane komunističkih simbola. 9
"Spavam snom pravednika"
Dabro se oglasio: "Znam da smetam. Znao sam kome stajem na žulj..."
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil" 6
Opet se oglasio
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Izraelski povjesničar Efraim Zuroff komentirao Thomsponove koncerte 6
LEKCIJE IZ POVIJESTI
Posljednji lovac na naciste: "EU bi zbog ovoga trebao kazniti Hrvatsku"
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom 6
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
Srbi šokirani "ustaškim nasipom" uz granicu s Hrvatskom: "Šalje se uznemirujuća i opasna poruka" 4
cesta zabrinutosti
Srbi šokirani "ustaškim nasipom" uz granicu s Hrvatskom: "Šalje se uznemirujuća i opasna poruka"
Mještani traže odgovornost zbog problema s maloljetnicima na Cresu 3
POZIV DOMAGOJA MIKIĆA
Strah im je postao svakodnevica: Roditelji svjedoče napadima na djecu, provalama, nasilju među maloljetnicima...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
show
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Humanitarne aktivnosti Kunala Nayyara
Svaka čast!
Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
Odvratno
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
Za dlaku!
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
tech
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Vandalizam
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
DOBAR POČETAK SEZONE
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
VIDEO Japanac je primao kanonadu udaraca, a onda samo jednim svojim izveo najhladniji nokaut u posljednje vrijeme
MAESTRALNO
VIDEO Japanac je primao kanonadu udaraca, a onda samo jednim svojim izveo najhladniji nokaut u posljednje vrijeme
tv
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
KUMOVI
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
ANKETA: Hoće li se Zeynep i Serhat rastati ili će ipak ostati u braku?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Hoće li se Zeynep i Serhat rastati ili će ipak ostati u braku?
putovanja
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Jednostavno
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
novac
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije u 2026. godini
Sedam ih je u Europi
Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije u 2026. godini
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene