Nadomak Zagreba stiže ekskluzivno stambeno naselje – suvremene kuće za miran obiteljski život

Projekt se gradi u Jastrebarskom, a zamišljen je kao idealno mjesto za obiteljski život – okruženje u kojem djeca mogu bezbrižno odrastati, jutra započinjati uz pogled na prirodu, a večeri provoditi u tišini vlastitog doma, daleko od gradske vreve, ali nadomak svih važnih sadržaja. Riječ je o naselju koje spaja arhitektonsku suvremenost s prirodnim okruženjem, nudeći osjećaj privatnosti, sigurnosti i mira.

Na stranici Bijelo Jaje pronašli smo oglas za jednu od kuća unutar naselja koja će se prostirati na 115 m² i osmišljena je kao moderan i energetski učinkovit dom za suvremenu obitelj.

Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR

Funkcionalan raspored prilagođen suvremenim obiteljima

Kuće su svijetle, prostrane i pažljivo projektirane kako bi zadovoljile svakodnevne potrebe modernog života. Predstavljena kuća neto korisne površine 114,79 m² prostire se na dvije etaže, prizemlje i kat, uz dodatnu, veliku okućnicu.

U prizemlju se nalaze ulazni predprostor, dnevni boravak povezan s blagovaonicom i kuhinjom, toalet, spremište, stubište te natkrivena terasa koja prirodno produžuje životni prostor prema van.

Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR

Na katu su smještene tri spavaće sobe, dvije kupaonice, spremište (vešeraj), hodnik i stubište, čime je osigurana funkcionalna i komforna organizacija prostora za cijelu obitelj.

Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR

Okućnicu čine vrt površine 29,90 m², vanjska terasa od 17,30 m² koja se nastavlja na dnevni boravak, dva nenatkrivena parkirna mjesta ukupne površine 25,10 m² te vanjsko natkriveno spremište od 4,20 m².

Vrhunski materijali i energetska učinkovitost

U gradnji su korišteni kvalitetni materijali i suvremeni sustavi koji osiguravaju dugotrajnost, visoku energetsku učinkovitost i značajne uštede na režijskim troškovima.

Kuće odlikuju visokokvalitetna unutarnja stolarija i višekomorni profili, podovi su izvedeni u A klasi keramičkih pločica velikog formata te višeslojnom kvalitetnom parketu. Kvalitetna izolacija i suvremeni sustavi gradnje jamče optimalnu temperaturu i ugodnu atmosferu tijekom cijele godine.

Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR

Grijanje je riješeno putem dizalice topline i podnog grijanja u svim prostorijama, pri čemu svaka prostorija ima zaseban programibilni termostat kojim se upravlja putem mobilne aplikacije.

Za hlađenje su predviđeni klima uređaji u svakoj prostoriji, također s mogućnošću upravljanja putem aplikacije, a dodatnu sigurnost osigurava ugrađeni video nadzor.

Energetska neovisnost i nulti troškovi energije

Posebna vrijednost projekta leži u energetskoj samoodrživosti. Svaka kuća opremljena je trofaznim dvotarifnim brojilom priključne snage 13,8 kW te vlastitom solarnom elektranom snage 8,1 kWp.

U cijenu je uključena fotonaponska elektrana s baterijom i podno grijanje u svim prostorijama, što omogućuje da ukupni troškovi grijanja, hlađenja i potrošnje električne energije iznose 0,00 eura, kako navode u oglasu.

Moderni projekt u Jastrebarskom Foto: PR

Useljenje početkom 2027. godine

Planirani rok useljenja je početak 2027. godine, čime budući stanari dobivaju priliku osigurati svoj dom u mirnom, zelenom okruženju, a istovremeno ostati povezani sa svim prednostima blizine Zagreba.

Ovaj projekt predstavlja spoj suvremene arhitekture, energetske učinkovitosti i kvalitetnog obiteljskog života – investiciju u dugoročnu sigurnost, komfor i održivu budućnost. Više infomacija, kao i cijenu ove kuće, možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.