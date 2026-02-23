Toplinska kupola širi se nad Europom: Temperature će naglo rasti, objavljene karte

Europski prognostičari najavili su da će se snažna toplinska kupola (heat dome) proširiti nad središnjom Europom u posljednjem tjednu veljače, donoseći temperature iznad sezonskog prosjeka i "okus proljeća".

U mnogim će dijelovima kontinenta temperature dosezati i 20 °C, a do sredine tjedna temperaturne razlike širom središnje i zapadne Europe bit će vrlo izražene, s odstupanjima od 12 do 15 °C. Toplinski val prvo će se širiti od Španjolske i Portugala prema Francuskoj, Njemačkoj i Beneluxu.

Znatno više temperature očekuju se i u alpskom području, uključujući zone u kojima se posljednjih dana nakupljao snijeg - zbog ubrzanog topljenja moguć je i rizik od poplava, piše Severe Weather.

Vremenska prognoza Foto: Severe Weather Europe/Screenshot

Topliji zrak potom će se, nakon sredine tjedna, postupno širiti prema istočnoj Europi i Balkanu, donoseći neuobičajeno blago vrijeme. Satelitske snimke vodene pare od nedjelje pokazuju da je sjeverni Atlantik i dalje meteorološki aktivan s prolaznim dolinama, dok se nad Sredozemljem i Iberijom jača greben visokog tlaka koji se širi prema sjeveru.

Ovaj će greben najjače djelovati između srijede i petka, kada će se uspostaviti stabilna masa toplog zraka koja bi mogla potrajati do kraja mjeseca.

Što je toplinska kupola?

Toplinska kupola je meteorološki fenomen koji je bio jedan od uzroka povijesno jakih toplinskih valova u Europi, SAD-u i Kanadi. Najčešće je dominantna značajka ljetnih vremenskih obrazaca, ali se može pojaviti i zimi.

Radi se o sustavu visokog tlaka u višim slojevima atmosfere koji "pritišće" zrak prema dolje. Djeluje poput poklopca na loncu - zadržava topli zrak pri tlu, zbog čega se zrak dodatno zagrijava u nižim slojevima atmosfere, a toplina se zadržava dulje vrijeme. Ako je sustav stabilan i izrazito jak, može trajati danima ili tjednima.

Ekstremne vrućine mogu značajno utjecati na zdravlje ljudi, posebno starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika. Ljudi koji rade na otvorenom, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika, izloženi su većem riziku od toplinskog udara i drugih zdravstvenih problema.

Vremenska prognoza Foto: Severe Weather Europe/Screenshot

Dakle, oko sredine tjedna topliji će se zrak dodatno širiti nad srednjom Europom i Balkanom. U nizinama Slovenije i Hrvatske temperature bi trebale rasti u raspon od oko 14 do 18 °C, što je znatno iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.

