Ovršena tvrtka koja organizira Thompsonove koncerte

Tvrtka "Infinite show", organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena je s 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu, izvijestio je u ponedjeljak ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.

Rađa je na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije odgovorio na vijećničko pitanje Ružice Jakšić (SDP), koja je pitala koliko je Dom zdravlja ovršio Marka Perkovića Thompson za koncert u Sinju i neplaćanje usluga.

"Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je Rađa.

Dodao je kako je ovršni postupak prema tvrtki organizatoru koncerta obavljen u prosincu prošle godine. Thompsonov koncert na hipodromu u Sinju održan je 4. kolovoza 2025. godine.