VIDEO Zemlja u plamenu nakon smrti narkobosa: Tisuće zarobljene zbog nasilja, ulice izgledaju kao ratna zona

Val nasilja izbio je u Meksiku nakon što je najtraženiji narkobos u zemlji ubijen u operaciji u kojoj su sudjelovale i američke obavještajne službe.

Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, bio je vođa ozloglašenog narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) te je preminuo nakon što je teško ranjen u nedjeljnim sukobima između svojih pristaša i vojske.

Četiri pripadnika CJNG-a ubijena su tijekom operacije u gradu Tapalpa u saveznoj državi Jaliscu, a ozlijeđena su i trojica vojnika, priopćilo je meksičko ministarstvo obrane.

Odmazda zbog smrti narkobosa dovela je do širenja nasilja na najmanje deset saveznih država, gdje je CJNG zapaljenim vozilima blokirao ceste.

Tijekom nedjelje objavljena su izvješća o naoružanim napadačima na ulicama u Jaliscu i drugim dijelovima zemlje. Očevici su snimili stupove dima koji su se dizali iznad nekoliko gradova, uključujući Guadalajaru, jedan od gradova domaćina nadolazećeg svjetskog prvenstva u nogometu.

Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro proglasio je najviši stupanj uzbune u saveznoj državi, obustavio sav javni prijevoz te otkazao velika javna događanja i nastavu uživo, izvijestio je BBC.

Turisti koji su razgovarali s Reutersom opisali su ljetovalište Puerto Vallarta u Jaliscu kao "ratnu zonu". Procjenjuje se da su zbog nemira tisuće turista ostali zarobljene u odmaralištima.

Stotine cestovnih blokada

Diljem zemlje postavljeno je oko 250 cestovnih blokada, od čega 65 u Jaliscu. U najnovijem je izvješću meksički Sigurnosni kabinet naveo da su četiri blokade u Jaliscu još uvijek u tijeku.

Blokada ceste u Meksiku Foto: Afp

Kabinet je priopćio da je uhićeno 25 osoba, od kojih 11 zbog navodnog sudjelovanja u nasilnim zločinima, a još 14 zbog navodne pljačke. U nasilju su zapaljene trgovine, a napadnuto je oko 20 poslovnica banaka.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da postoji "potpuna koordinacija" između državnih i saveznih vlasti u odgovoru na nasilje te pozvala građane da ostanu "mirni i informirani". Dodala je da je stanje u u većem dijelu zemlje normalno.

Nekoliko zrakoplovnih kompanija otkazalo je letove za Jalisco, uključujući Air Canadu, United Airlines i American Airlines.

SAD je upozorio svoje državljane koji se nalaze u pet saveznih država da ostanu u skloništu. Britanska vlada priopćila je da su u Jaliscu zabilježeni "ozbiljni sigurnosni incidenti" te dodala da "treba biti krajnje oprezan" i slijediti upute lokalnih vlasti.

Ubijena glavna meta

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je El Mencho bio "glavna meta meksičke i američke vlade" jer je bio jedan od vodećih krijumčara fentanila u SAD-u.

El Mencho (59), bivši policijski službenik, vodio je veliku kriminalnu organizaciju odgovornu za krijumčarenje velikih količina kokaina, metamfetamina i fentanila u SAD.

Američki State Department ponudio je nagradu od 15 milijuna dolara (12,68 milijun eura) za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.