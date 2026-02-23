Drama na rijeci! Policajci čuli pozive upomoć: Pronađen je mrtav muškarac, cure novi detalji

Jedan muškarac se utopio, a jedan je spašen nakon prevrtanja čamca na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice.

Riječ je o dvojici stranih državljana.

Policija je izvijestila da je pronađen i državljanin Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za krijumčarenje stranih državljana. Pod nadzorom je policije.

Za nestalima se još traga.

"Oko 4:45 policijski službenici koji su nadzirali državnu granicu na području Hrvatske Kostajnice začuli su poziv upomoć iz rijeke Une u mjestu Rosulje. Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a obaviještene su i druge žurne službe", priopćila je policija.

U potrazi sudjeluju i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, koji rijeku pretražuju plovilima i dronovima.