Ugrožena sigurnost korisnika jedne zagrebačke ustanove? "Prozor pao nastavnici na glavu, učenik došao u doticaj sa strujnom kutijom..."

Anonimni djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, smješeni na lokaciji Jarun, upozoravaju na ozbiljne sigurnosne, organizacijske i pravne probleme u radu ustanove na lokaciji Jarun. Tvrde da je Centar smješten u skučenom i infrastrukturno neprilagođenom prostoru koji predstavlja sigurnosni rizik za učenike, korisnike i zaposlenike, pri čemu navode i konkretne incidente, uključujući ozljedu nastavnice nakon pada prozora te izloženost učenika strujnoj kutiji.

U pismu se ističe manjak stručne podrške, učestali fizički i verbalni incidenti među korisnicima te nedostatak sustavne psihosocijalne skrbi. Posebno upozoravaju na nedovoljan broj stručnih suradnika i neadekvatne uvjete za provođenje nastave.

Djelatnici također problematiziraju radno-pravni status nastavnika, navodeći da im se uskraćuju prava iz kolektivnih ugovora jer ravnateljica Centar tretira isključivo kao ustanovu socijalne skrbi, iako djeluje i kao škola koja izdaje svjedodžbe prema propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Upozoravaju i na uvođenje vikend-dežurstava i mogućeg noćnog rada za koji nastavnici nisu educirani.

Od nadležnih tijela traže hitan inspekcijski nadzor, utvrđivanje zakonitosti rada te zaštitu prava učenika, korisnika i zaposlenika.

Objavu Udruge Sjena prenosimo u cijelosti:

obraćamo se javnosti povodom ozbiljnih zabrinutosti vezanih uz sigurnosne uvjete, organizaciju rada i radno-pravni status zaposlenika u ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, smještenoj na lokaciji Jarun.

Nestručnim i neplanskim širenjem socijalnih usluga za koje ne postoje kadrovski i prostorni uvjeti, Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina primjerom dobre prakse predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama, diskriminira korisnike/učenike i narušavaju se prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb.

Prema informacijama zaposlenika, prostor u kojem Centar djeluje izrazito je skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima.

Smještaj Centra na adresi na Jarunu u arhitektonski neprilagođenim i sigurnosno ugrožavajućim uvjetima trebao je biti kratkotrajan (nekoliko mjeseci), a ulazi već u treću godinu i predviđen je ostanak još

5 - 10 godina.

Osim toga što je kretanje unutar zgrade otežano i prostori su neadekvatni za bilo kakve djelatnosti, boravak u njoj je i potencijalno nesiguran.

Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike.

Nastava TZK održava se na otvorenom kad to vremenski uvjeti dopuštaju ili u dvorani obližnje crkve kad je slobodna.

Blagovaonica ne zadovoljava prostornim i higijenskim uvjetima. Parking za korisnike nije osiguran.

Posebno zabrinjava nedavni incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, pri čemu je ozlijeđena.

Sretnom okolnošću izbjegnute su teže posljedice, no postavlja se pitanje što bi se dogodilo da je do takvog incidenta došlo u prisutnosti učenika ili korisnika s težim teškoćama – ishod je mogao biti fatalan.

Unatoč tomu, ni mjesec dana nakon toga nisu poduzete neke mjere provjere sigurnosti i nije sanirana šteta, kao ni u slučaju kad je učenik/korisnik došao u doticaj sa strujnom kutijom.

U Centru su, prema dostupnim informacijama, smješteni korisnici s raznolikim teškoćama u razvoju, a učestali su i fizički incidenti među korisnicima koje zaposlenici jedva uspijevaju kontrolirati.

Organizacija rada nije usmjerena na sustavnu podršku učenicima i korisnicima. Verbalno i fizičko nasilje se ne sprečava adekvatnim individualnim ili grupnim svakodnevnim radom s korisnicima.

Čak ni ponavljajuće verbalno i fizičko nasilje (grebanje i gušenje koje ugrožava život korisnika) nije poticaj za drugačijom organizacijom u pružanju potrebne skrbi.

U školi nema stručne službe (osim jednog pedagoga i jednog psihologa na 150 učenika), a psihosocijalne usluge nisu organizirane kao podrška tijekom školovanja.

Sve te okolnosti predstavljaju uskratu prava učenika i korisnika na pripadajuću im skrb i ozbiljan rizik za sigurnost učenika, korisnika i zaposlenika.

Istodobno, u Centru djeluje i škola s više redovnih programa (upravni referent, ekonomski tehničar, grafički tehničar pripreme, galanterist, krojač, tehničar modelar obuće i kožne galanterije) te pomoćnih programa (pomoćni krojač, pomoćni administrator, pomoćni grafičar za unos teksta).

Centar izdaje svjedodžbe sukladno propisima nadležnog ministarstva, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Unatoč tome, prema navodima zaposlenika, ravnateljica Marina Nekić osporava Odjelu odgoja i obrazovanja status škole te nastavnicima uskraćuje prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora za zaposlenike u školskim ustanovama, naglašavajući da je Centar isključivo ustanova socijalne skrbi.

Nastavnici obavljaju poslove vezane uz psihosocijalnu podršku koja izostaje, a za to nisu educirani. Nisu usklađeni svi akti Centra, a neke mijenja po potrebi uskraćujući učenicima pravo na obrazovanje prema važećim propisima

Ministarstva znanosti i obrazovanja i diskriminirajući ih u odnosu na učenike u drugim školama.

Dodatno, nastavnom osoblju predmetne i stručne nastave naloženo je dežurstvo vikendom, a predviđa se i rad noću, iako za takve oblike rada nisu educirani niti im je to u opisu poslova. Smatramo da takva praksa može predstavljati sigurnosni rizik i za zaposlenike i za korisnike.

S obzirom na izneseno, pozivamo nadležna tijela da: hitno provedu inspekcijski nadzor sigurnosnih i prostornih uvjeta rada, utvrde zakonitost organizacije rada i radno-pravnog statusa nastavnika, osiguraju zaštitu prava učenika, korisnika i zaposlenika, javnost pravodobno i transparentno informiraju o poduzetim mjerama.

Sigurnost djece, korisnika s teškoćama u razvoju i zaposlenika mora biti apsolutni prioritet. S poštovanjem, djelatnici Centra", navodi se u objavi.