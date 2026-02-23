krš i lom
FOTO Auto završio na krovu, jedna osoba ozlijeđena!
Piše S. Ve.,
23. veljače 2026. @ 11:28
Dva automobila sudarila su se jutros u Splitu, a jedna osoba je ozlijeđena u toj prometnoj nesreći.
Teška prometna nesreća dogodila se jutros u Mažuranićevom šetalištu u širem centru Splita.
Sudarila su se dva automobila malo nakon 9 sati, a u sudaru je jedan automobil završio na krovu. Prema informacijama PU splitsko-dalmatinske, u nesreći je jedna osoba lakše ozlijeđena.
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 1
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 2
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 3
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 4
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 5
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 6
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 7
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 8
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 10
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Prometna nesreća na Mažuranićevom šetalištu u Splitu - 9
Foto:
Vojko Basic/Cropix
Automobili su uklonjeni oko 11 sati, nakon čega se i promet odvija nesmetano.