Europska zemlja dobila prvog gej premijera: Već je razjario i ljevicu i desnicu

Rob Jetten u ponedjeljak je postao najmlađi premijer u nizozemskoj povijesti nakon što je kralj Willem-Alexander i službeno potvrdio njegovu manjinsku vladu.

Rob Jetten (38) je svoju progresivnu, proeuropsku stranku D66 doveo do iznenađujuće izborne pobjede prošlog listopada nakon kampanje optimizma s obećanjima o kraju politike razdora koju je prema njemu vodila prethodna vlada s krajnje desnim Geertom Wildersom.

Jettenov optimizam bit će na iskušenju od samog početka mandata jer njegova vladajuća koalicija desnog centra nema većinu u nizozemskom parlamentu te će stoga za sve zakonske prijedloge trebati potporu oporbe.

Koalicija stranaka D66, konzervativnih demokršćana (CDA) i desnog VVD-a predstavlja rijedak eksperiment u petom najvećem gospodarstvu eurozone kojim su tradicionalno upravljale većinske koalicije.

No osiguravanje većine postalo je sve teži zadatak u fragmentiranom nizozemskom političkom krajoliku. Preferencije birača mijenjaju se u svakom izbornom ciklusu, a stranke centra opetovano gube potporu.

Kao jasna naznaka teškog puta koji čeka Jettena, oporbene stranke ljevice i desnice osudile su planove njegove koalicije da financira povijesno povećanje izdvajanja za obranu rezovima u socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Čelnik lijeve oporbe Jesse Klaver izjavio je prošlog petka da su ti planovi "nepravedni“, nakon što su neovisni izračuni pokazali da bi oni nerazmjerno pogodili građane s nižim primanjima.

"Obični ljudi plaćat će stotine eura više, dok se od najbogatijih ne traži ništa dodatno“, objavio je Klaver na X-u. "To se mora promijeniti.“

Wilders je poručio kako će se protiviti svakoj inicijativi Jettenove vlade, a niz manjih stranaka već je izrazio zabrinutost zbog dosad predstavljenih planova. Koalicija se obvezala povećati proračun za obranu na 3,5 posto BDP-a do 2035. godine, u odnosu na sadašnjih dva posto, i to putem novog oporezivanja.

Vlada također namjerava ograničiti naknade za nezaposlenost, povećati doprinose građana u zdravstvu te ubrzati podizanje dobi za odlazak u mirovinu u skladu s produljenjem očekivanog životnog vijeka.

Obećan je i stroži pristup azilantskim migracijama, temi koja godinama dijeli nizozemsku politiku te je dovela do pada prethodne dvije vlade.

Jetten pokušava ublažiti zabrinutost oko činjenice da njegova vlada ima samo 66 od 150 zastupnika u donjem domu, predstavljajući to prilikom za bolju suradnju u parlamentu. Nedugo pred stupanje na dužnost rekao je da još ima prostora za prilagodbu planova.

"Vidimo da svi plaćaju cijenu, ali i da ona nije raspoređena potpuno ravnomjerno“, rekao je Jetten. "U nadolazećim mjesecima možemo izdvojiti vrijeme za poboljšanje planova, prije izrade konačnog proračuna.“

Nadzor nad naglim porastom potrošnje provodit će nova ministrica obrane Dilan Yesilgöz, koja je 2023. preuzela vodstvo stranke VVD od Marka Ruttea, nizozemskog premijera s najdužim stažem i aktualnog šefa NATO-a.

Bivši zastupnik u Europskom parlamentu Tom Berendsen novi je ministar vanjskih poslova, dok je Eelco Heinen ostao na čelu resora financija.