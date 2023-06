HDZ-ov načelnik općine prijavljen za pokušaj seksualnog zlostavljanja: "Pitala sam ga zašto je zaključao vrata, a on se počeo skidati. Skinuo je hlače..."

"Počela sam raditi svoj posao. Nakon nekih sat vremena ugledala sam načelnika. Rekao je: 'Dođi, trebaš nešto da pomogneš.' Otključao je vrata. Ušli smo unutra. On je zaključao vrata. Ja sam već tada bila u šoku. Pitala sam ga zašto je zaključao vrata. On je uzeo i počeo se skidati. Skinuo je hlače", ispričala je djelatnica Općine Popovac reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Radi se o majci dvoje djece koja je još uvijek uznemirena zbog onoga što joj se, govori, prije tjedan dana dogodilo u prostorijama Općine. Bio je to njezin četvrti dan na poslu jer je tek potpisala tromjesečni ugovor o poslu na javnim radovima.

"On me je uhvatio za ruku desnu i povukao. Ja sam se uspjela nekako otrgnuti. Otključala sam vrata jer on nije imao vremena jer je držao hlače s drugom rukom. Ja sam pobjegla van iza pošte", rekla je.

Nastavlja kako je odmah sa suprugom otišla na policiju, a on dodaje da se tamo pojavio i načelnik koji mu se obratio.

"Rekao mi je da ima ženu i djecu. Pitao je kako mi to njemu možemo napraviti, on je nama puno pomogao, on je nama dao posao. Sve je to bila samo šala. Kao da su mu spale hlače: 'Zar ne vidiš da same spadaju?'", ispričao je suprug.

Načelnik angažirao odvjetnika

O slučaju je Kovačić razgovarao i s načelnikom koji negira cijelu priču te je angažirao odvjetnika. Pred kamere Dnevnika Nove TV, govori, ne može i ne smije stati zbog daljnjih policijskih postupanja.

Od policije je stigao odgovor u formi tumačenja naputaka Europske unije kada je riječ o kaznenom djelu potencijalnog seksualnog uznemiravanja.

"Smatramo da objava osobnih podataka ne bi bila opravdana u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka. Nismo u mogućnosti odgovoriti niti možemo govoriti o postupanju policije prema konkretnim osobama. Ova PU u svojim izvješćima za javnost ne iznosi događaje ovakvog tipa, odnosno ne objavljuju se kaznena djela iz domene seksualnih delikata, a sve zbog zaštite digniteta žrtve te moguće stigmatizacije okoline", piše u odgovoru Policijske uprave osječko-baranjske.

Nakon liječničkog pregleda, u medicinskoj dokumentaciji djelatnice navodi se otisak na desnoj nadlaktici, uznemirenost i simptomi stresa.

Inače, načelnik je i član Hrvatske demokratske zajednice. Iz središnjice stranke Kovačić je doznao da, budući da on nije visoki dužnosnik HDZ-a, o slučajevima poput njegovog u ovoj fazi odlučuju općinski ogranci.

