Posljednji lovac na naciste: "EU bi zbog ovoga trebao kazniti Hrvatsku"

Izraelsko-američki povijesničar Efraim Zuroff, kojeg nazivaju i "posljednjim lovcem na naciste" jer je odigrao ključnu ulogu u privođenju pravdi preostalih nacističkih ratnih zločinaca u zadnjih više od 35 godina, rekao je da smatra da danas "moraju postojati i zabrane i kazne za isticanje ustaških simbola i da bi Europska unija trebala kazniti Hrvatsku zbog toleriranja toga".

Komentirajući korištenje simbola povezanih s ustaškim režimom i NDH u javnom prostoru, pogotovo na koncertima Marka Perkovića Thompsona koji su nedavno održani u Hrvatskoj i BiH, Zuroff je ocijenio da je to vrlo opasno te dokazuje da mnogi ljudi nisu naučili lekcije iz povijesti.

"Njegove pjesme i simboli na njegovim koncertima simboli su masovnog ubojstva Židova, Srba i Roma... Za neke ljude koji dođu na koncert, to je identificiranje s ustašama. Rekao bih da je to zločin i da takvi ljudi pripadaju u zatvor. Ali, u nekim slučajevima, postoje i mlađi ljudi koji ni ne znaju što to znači i misle da je jako cool nositi ustaške simbole", rekao je povijesničar i bivši ravnatelj Centra Simon Wiesenthal u Jeruzalemu.

Marko Perković Thompson Foto: Luka Gerlanc/Cropix

"Moraju postojati i zabrane i kažnjavanje isticanja takvih simbola. Ako toga nema, to je dokaz da ništa nisu naučili ni iz suđenja Dinku Šakiću, ni iz strašnih zločina koje su počinile ustaše. I EU bi trebala kazniti Hrvatsku zbog toleriranja pokazivanja tih simbola", rekao je za Glas Srpske.

Zuroff kaže i da je "vrlo malo obrazovanja o Holokaustu u bivšoj Jugoslaviji".

Slučaj Šakić bio je, kaže Zuroff, najvažniji u njegovoj karijeri: "Hvala Bogu što sam imao privilegiju da užasnog zločinca Dinka Šakića privedem pred sud i strpam ga u zatvor. I to je upravo što sam trebao napraviti sa svim tim zapovjednicima Jasenovca i drugih koncentracionih logora koje su držale ustaše", rekao je.

"I Litva, Letonija, Estonija. Sve zemlje istočne Europe žele se praviti da nisu krive ni za što", dodao je Zurof u kontekstu zemalja koje ne surađuju u progonu zločinaca iz Drugog svjetskog rata.

Zuroff nije isključio mogućnost da će negiranje ustaških zločina i Holokausta rasti kako generacije preživjelih nestaju.

"Jer ako danas ne zaustave nekoga poput Thompsona, ako ne prestanu odavati počast nekome poput Thompsona, ako ne zaustave javno isticanje ustaških simbola – tko zna. Možda će netko odlučiti pokušati to ponovno učiniti, počiniti zločine", zaključio je povjesničar.