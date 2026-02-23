Industrijski div nakon 60 godina gasi pogone: Više od 800 radnika ostalo bez posla

Više od 800 zaposlenih u Koksari Lukavac kod Tuzle od ponedjeljka je ostalo bez posla, nakon što je donesena odluka o likvidaciji te tvornice koja je bila među najvećim industrijskim tvrtkama u Bosni i Hercegovini.

Nakon 60 godina rada Koksara u Lukavcu, poznata kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regiji, zatvara vrata, a njeni pogoni su u fazi postupnog gašenja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša.

Tvornica je nastala na valu ubrzane industrijalizacije za vrijeme Jugoslavije, sa zadaćom proizvodnje koksa koji bi se koristio u visokim pećima za proizvodnju željeza.

BiH je u Jugoslaviji bila baza teške industrije, a simbol je bila željezara u Zenici koja je danas također na rubu propasti nakon što je koncern ArcelorMittal prodao svoj vlasnički udio pa je neizvjesna i sudbina oko 1900 zaposlenih u njenim pogonima.

Koksara u Lukavcu proizvodila je i do deset tisuća tona sirovog benzola te 30 tisuća tona sirovog katrana svake godine, a bavila se i proizvodnjom i distribucijom električne energije iz svojih pogona. Sada je dospjela u stečaj, a zainteresiranima se nudi otkup njene imovine na oko 102 hektara površine koja je procijenjena na oko 100 milijuna eura.

Zainteresirani mogu u cijelosti ili dijelovima otkupiti pogone Energane, Tvornice anhidrid maleinske kiseline (AMK) koja se koristi za proizvodnju umjetnih smola, plastike i boja, solarnu elektranu, pogon koksare, željeznički promet, pogon dušičnih gnojiva, radionicu za remont te ostalu imovinu, uključujući zemljišne parcele i imovinu izvan tvorničkog kruga.

Borba za opstanak Koksare trajala je godinama, a odluka o stečaju donesena jer jer vlada Tuzlanske županije koja je formalni vlasnik nije uspjela pronaći strateškog partnera.

"Ogorčeni smo na čitavu situaciju. Na vlade kantona i Federacije BiH. Da im je bilo u interesu, našli bi rješenje. Danas smo mi, sutra je Željezara Zenica, prekosutra su Željeznice Federacije. Osjetit će svi", kazao je za TV Federacije BiH (FTV) predsjednik sindikata lukavačke Koksare Ermin Halilović.

Zahtjev za stečaj već je podnijela sadašnja uprava Nove željezare Zenica, tvrtke nastale nakon povlačenja ArcelorMittala iz BiH.

Taj nekadašnji proizvodni gigant opterećen je akumuliranim dugom od 162 milijuna eura.