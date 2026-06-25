Znate li što danas obilježavamo?

Prije 35 godina, 25. lipnja 1991., zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska u četvrtak obilježava Dan neovisnosti.

Ustavnoj saborskoj odluci o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske prethodila je odluka hrvatskih građana iskazana na referendumu održanom samo pet tjedana prije, 19. svibnja 1991. godine. Više od 92 posto birača izjasnilo se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.

Ustavnom odlukom koju je Sabor donio tog 25. lipnja 1991. godine, a koja ima samo sedam točaka, Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom. Ističe se da tim činom Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ-a te postupak za međunarodno priznavanje.

Isti dan Sabor je donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Zasjedanje trajalo neprekidno osam dana

Svečana sjednica Hrvatskog sabora održana 25. lipnja 1991. bila je vrhunac zasjedanja koje je počelo 18. lipnja i neprekidno trajalo osam dana. Na njoj su doneseni državnopravni akti na temelju kojih je Hrvatska konstituirana kao samostalna i suverena država.

Da se Hrvatska proglašava samostalnom i suverenom državom, objavio je toga dana prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

"S neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ-a, objavljujemo cijelom svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom", izjavio je Tuđman.

Pozvao je vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju "čin slobodne odluke hrvatskoga naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta".

Njegove riječi "Živjela nam vječno samostalna i suverena Republika Hrvatska", zastupnici su popratili dugotrajnim pljeskom i pjevanjem himne "Lijepa naša domovino".

Politička javnost tu sjednicu pamti i po rečenici koju je nakon izglasavanja akata ključnih za suverenost i samostalnost izgovorio tadašnji predsjednik Sabora Žarko Domljan, koji je vodio svečanu sjednicu.

Domljan: Rođena je država Hrvatska! Neka joj je dug i sretan život!

"Rođena je država Hrvatska! Neka joj je dug i sretan život!" poručio je Domljan, koji je u kasnijim intervjuima otkrio da nije pripremio nikakav govor te da mu je ta rečenica "u zadnji čas pala na pamet", čime je ušao u nacionalnu povijest.

Okolnosti u kojima je Sabor donio povijesnu odluku o razdruživanju bile su iznimno teške. Pobuna dijela lokalnih Srba, započeta u kolovozu 1990. i u javnosti poznata kao balvan-revolucija, uz potporu JNA postupno je prerastala u rat. Tome su prethodili Krvavi Uskrs na Plitvicama, sukob u Borovu Selu i ubojstvo 12 hrvatskih redarstvenika.

Neuspješnima su se pokazali i pokušaji političkog rješavanja krize kroz sastanke predsjednika jugoslavenskih republika.

Europska zajednica pokušala je zaustaviti krizu Brijunskom deklaracijom od 8. srpnja 1991., kojom su Hrvatska i Slovenija prihvatile tromjesečni moratorij na provedbu odluka donesenih 25. lipnja. Nakon isteka moratorija Hrvatski sabor je 8. listopada 1991., dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, donio odluku o raskidu "državnopravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama Hrvatska tvorila dosadašnju SFRJ".

Od 2001. do 2019. godine 25. lipnja obilježavao se kao Dan državnosti, bio je državni blagdan i neradni dan. U prvom desetljeću moderne hrvatske države taj se blagdan slavio 30. svibnja, u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine, nakon desetljeća komunističkog sustava i jednostranačja.

Izmjenama Zakona o blagdanima iz 2019., koje su stupile na snagu 2020. godine, Dan državnosti vraćen je na 30. svibnja, dok je 25. lipnja proglašen Danom neovisnosti. Od državnog blagdana i neradnog dana postao je spomendan i redoviti radni dan.