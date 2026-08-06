Jeste li je vidjeli? U Dalmaciji je nestala 82-godišnja Danica Grbavac

Nestala je 82-godišnja Danica Grbavac. Posljednji put viđena je u srijedu, kada se udaljila s adrese na kojoj je boravila u Srimi kod Vodica.

Grbavac je visoka 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu i zelene oči te nosi naočale, objavljeno je na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

U trenutku nestanka na sebi je imala bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, duljine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i na e-adresu nestali@nestali.hr.

Nestala Danica Grbavac Foto: Nacionalna evidencija nestalih osoba