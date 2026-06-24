Predsjednik Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu

Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu, donosi Dnevnik Nove TV.

Odluka Predsjednika je objavljena u Narodnim novinama.

Branimiru Glavašu oduzimaju se odlikovanja Republike Hrvatske: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata i Spomenica domovinske zahvalnosti.

Kako stoji u odluci: odlikovanja se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske. Podsjetimo, Visoki kazneni sud potvrdio je presudu od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu u slučajevima "garaža i selotejp" uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje.