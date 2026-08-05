Priča iza čudesnog svetišta u Liču privlači stotine vjernika: "Stalno se rušila, a onda je usred ljeta pao snijeg"

Vlasnici motocikala, automobila, kamiona, ali i bicikala čekali su svoj red na blagoslov vozila.

"Ja sam tu svaki dan, skoro svaki dan jer sam odavde i onda dođem svaki dan pomoliti se kod Majke Božje i dođem biciklom i ona me čuva cijelu godinu", kazala je Mera iz Liča.

Svetište Majke Božje Snježne datira iz 1733. godine - legenda kaže da su mještani na ovome mjestu gradili kapelicu, a ona se stalno rušila. 5. kolovoza te godine pao je snijeg od kojeg se napravila prirodna kapelica.

"Tu je lijepo Bog pokazao da po svojoj Majci može učiniti nešto nemoguće, da usred ljeta snijeg padne i da drži dok ljudi to nisu to nešto vidjeli, a snijeg je bijel, znači jedan simbol čistoće, nevinosti, iskrene otvorenosti", rekao je vlč. Robert Riemann, župnik Župe Fužine.

Blagoslov vozila Foto: Dnevnik Nove TV

Blagoslov vozila Foto: Dnevnik Nove TV

Po blagoslov su stigli vjernici iz cijele Hrvatske - na dva i četiri kotača.

"Dolazimo našoj Blaženoj Djevici Mariji, dolazimo blagosloviti sebe kao vozača, naša vozila koja smo imali i koje imamo sad", izjavio je hodočasnik iz Matulja.

"Ovo mi je prvi put, jedno lijepo iskustvo i stvarno prekrasno je bilo", rekao je motociklist iz Zagreba.

A među vozilima nezaobilazni teški strojevi i kamioni domaćih poduzetnika.

"Tu već dolazimo, kako se kaže, od malih nogu. S djedom i bakom smo dolazili na blagoslov tih vozila, i eto, ta tradicija dolaska 5. 8. postoji već godinama, dolazimo tu, znači blagoslove se vozila", kazao je Zoran Čebuhar, poduzetnik.

Slavlje se nastavlja svetom misom pa druženjem hodočasnika. Svi su pozvani i na proslavu Velike Gospe u Ličko Polje koja se također slavi već stoljećima na ovome mjestu.