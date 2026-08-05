Milanović: "Moramo se pitati je li to poštena igra"

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je u srijedu, na obilježavanju 31. obljetnice VRO Oluja, ulogu branitelja i važnost svjedočenja onih koji su sudjelovali u takvim operacijama, dok je za budućnost Hrvatske vojske istaknuo potrebu da se okrene izazovima novih vremena.

U prigodnom govoru na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, predsjednik je pozdravio praksu koja je uvedena 2012. godine da se na svečanosti u ime branitelja, obrati branitelj.

"Ta praksa traje do danas i jako je dobra jer se u stvari od branitelja, onih koji su sudjelovali u tim operacijama, najtočnije i najvjerodostojnije, a s odmakom vremena i najhladnije, može čuti što se događalo. Svi mi ostali smo dopuna", naveo je Milanović, izrazivši zahvalnost svim braniteljima i njihovim obiteljima.

Predsjednik se osvrnuo i Hrvate u Bosni i Hercegovini, istaknuvši kako je to bio "zajednički rat braće po oružju, neodvojiv jedan od drugoga".

"Hrvatski narod u BiH u tim je godinama rata vodio zajednički rat s hrvatskim narodom u Hrvatskoj. Neizazvan, nametnut, težak, neperspektivan tih godina, bez pomoći, čak i bez ozbiljnije verbalne pomoći, a kamoli materijalne pomoći", naveo je.

Ne trebamo se previše baviti drugima

Pri tome je podsjetio kako je mirovni proces i mir u BiH, odnosno Daytonski sporazum, potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske koja je dogovorena s američkim saveznicima, napomenuvši kako je istina važna.

Naveo je i kako nam nacionalni interesi nalažu da gledamo sebe, a da prema drugima budemo lojalni i pristojni, ako je to moguće, te da se ne bavimo previše drugima.

U tom kontekstu osvrnuo se na Srbiju i izjave njihovih predstavnika, istaknuvši kako "cijelo vrijeme slušamo jedno te iste besmislice i reviziju povijesti".

"Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet, ja sam subjektivan - ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat. I nije nužno da svatko povijest vidi na isti način, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava, dolazit će cijelo vrijeme", ocijenio je Milanović.

Međutim, dodao je, trebamo se baviti onime što se događa u materijalnoj sferi, odnosno naoružavanju, jer to utječe na našu sigurnost.

"Kad se Srbija naoružava uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra, koliko nas to košta, koliko će nas još koštati", ocijenio je.

U kontekstu izdvajanja za obranu, Milanović se osvrnuo na tzv. Fergusonovo pravilo, koje kaže da je vrijeme za oprez kada se kamate na javni dug države izjednače s novcem koji država daje za obranu, istaknuvši kako je Hrvatska prešla tu granicu, kao i Sjedinjene Države, Francuska, Velika Britanija, Italija, dok još Njemačka nije.

Naveo je kako moramo postavljati pitanje što znači izdvajati pet posto BDP-a za obranu, ako trenutačno izdvajamo dva posto, što je više nego ikad i, dodao je, skoro dovoljno.

"Taj novac neće ići u, sad ću biti stereotipan, škole, vrtiće, javnu potrošnju, javni standard, kvalitetnija sveučilišta, ići će u njemačko, francusko i američko oružje. Zašto? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep", napomenuo je predsjednik.

Znači li to da sam dva i pol puta jači ili da sam samo toliko više novaca potrošio, dodao je.

Vojska se mora okrenuti izazovima novog vremena

U kontekstu ratova koji se sada vode, ruske agresije na Ukrajinu i napada SAD-a i Izraela na Iran, predsjednik se osvrnuo i na probleme u energetici koji će doći na naplatu, te poručio kako su naše sposobnosti jedino bitno pitanje, odnosno na što smo potrošili i kako smo to integrirali, a ne koliko.

Govoreći o obrani, istaknuo je kako je Hrvatska posebna jer je jedina država u EU i u NATO-u čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina bili u pravoj borbi. Nijedan načelnik Glavnog stožera nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu, dok naš načelnik Tihomir Kundid jest, istaknuo je Milanović, dodavši kako zato ima njegovo povjerenje.

"On je zadnji te vrste. Kada ode u mirovinu, po zakonu i Ustavu, sljedeći načelnik Glavnog stožera, više po zakonitosti i sili godina i biologiji, neće biti takav čovjek. Bit će netko novi", napomenuo je predsjednik.

A vojska, dodao je, ako želi biti žilava, otporna, ako želi nastaviti biti pobjednička, mora okrenuti glavu sa starih ratova i manje-više zaboraviti kako je to izgledalo i okrenuti se improvizaciji i izazovima novog vremena.

"To nisu samo sustavi o kojima svi mi pričamo, to su neki drugi modeli, asimetrični, davidovski protiv Golijata načini borbe, i tu nećemo ići dalje samo potrošnjom, koju treba pozdraviti jer bez potrošnje i ulaganja nema ničega, nego i promišljanjem, skepsom", poručio je Milanović.