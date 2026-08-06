Kako se piše na bolje ili nabolje? Piše se i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Želimo li reći da se nešto popravlja ili poboljšava, upotrijebit ćemo prilog nabolje. Prilozi sastavljeni od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga prilog, prijedlog, zamjenica ili pridjev pišu se kao jedna riječ. Upotrijebimo li prijedložni izraz (prijedlog na + pridjev bolji), pisat ćemo ga odvojeno, npr. Otišao je na bolje radno mjesto. Stanje joj ide nabolje. Uvijek ciljaj na bolje.