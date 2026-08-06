Kako se piše – na bolje ili nabolje?

Piše se i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu.

Želimo li reći da se nešto popravlja ili poboljšava, upotrijebit ćemo prilog nabolje.

Prilozi sastavljeni od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga prilog, prijedlog, zamjenica ili pridjev – pišu se kao jedna riječ.

Upotrijebimo li prijedložni izraz (prijedlog na + pridjev bolji), pisat ćemo ga odvojeno, npr. Otišao je na bolje radno mjesto.

Stanje joj ide nabolje.

Uvijek ciljaj na bolje.

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