Godišnjica je raketiranja Banskih dvora: "Htjelo se ubiti Tuđmana i onemogućiti ono što se dogodilo drugi dan..."

Povodom godišnjice raketiranja Banskih dvora premijer Andrej Plenković i tadašnji premijer Franjo Gregurić položili su vijenac na spomen-ploču na zgradi Vlade.

Godišnjica raketiranja Banskih dvora - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U Banskim dvorima tada se nalazio predsjednički ured prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je u trenutku napada imao sastanak. Presudan je to događaj u Hrvatskoj povijesti, istaknuo je Plenković.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH Foto: DNEVNIK.hr

"Tim raketiranjem se želilo uništiti vrh Hrvatske i mnogi drugi dužnosnici koji su bili zajedno sa njima. Ubiti predsjednika Tuđmana, ubiti rukovodstvo Hrvatske i na taj način onemugućiti ono što se dogodilo samo drugi dan. Dan kasnije donošenje odluke u Hrvatskom saboru o potpunoj samostalnosti i razduživanju od bivše Jugoslavije", kazao je Franjo Gregurić, bivši predsjednik Vlade RH.

Franjo Gregurić, bivši predsjednik Vlade RH Foto: DNEVNIK.hr

"Vrijeme leti, evo već su 34 godine od tih presudnih sudbonosnih vremena i zato je važno da dionici tog procesa budu i dalje s nama, da podsjećaju hrvatsku javnost na teški put koji je Hrvatska prošla kako bi stekla svoju samostalnost, svoju slobodu, svoju demokraciju", naglasio je premijer Andrej Plenković.