Detalji sačekuše i brutalnog napada na nogometnog suca: Jedan potez susjeda omeo je maskirani dvojac

Stanari Wilsonove ulice do detalja su opisali kako se dogodio brutalni napad na 43-godišnjeg Tihomira Pejina, direktora Zračne luke Osijek, ali i nogometnog suca 1. Hrvatske nogometne lige. Kažu, nedvojbeno je riječ o zasjedi.

Kao i svakog jutra u 7 sati Tihomir Pejin krenuo je na trčanje. Svakoga dana ide istom rutom uz stari stadion Gradski vrt. Točno na dijelu gdje završava tribina pomoćnog igrališta iz zasjede su iskočila dva maskirana muškarca, jedan s kacigom, jedan s maskom i teleskopskim palicama brutalno ga napala. Jedan od stanara sjeo je u automobil i počeo trubiti. To je omelo napadače koji su otrčali, a zatim pobjegli na romobilu i biciklu.

Tihomir je ostao ležati. Bio je pri svijesti, ali u šoku i pun rana. Ubrzo dolazi i Hitna pomoć te policija.

Tihomir Pejin - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske je u 7:01 sati zaprimio dojavu da je u Osijeku Wilsonovoj ulici pretučena osoba te da leži nasred ceste.

Ubrzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja.

Tihomir Pejin je u šoku, ali kaže da ne zna zbog čega je napadnut ni tko ga je napao, nada se da će policija pronaći napadače. Najbitnije je da nije ništa jako ozbiljno. Za sada se osjeća dobro, prvo će, kaže, odmoriti, a onda kreće u nove radne pobjede.

Osijek - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Osim što je direktor zračne luke Osijek je i nogometni sudac i to VAR sudac 1. Hrvatske nogometne lige, a napad na njega dogodio se točno na ovom mjestu tik uz legendarni Gradski vrt. Međutim, ovdje se prvoligaške utakmice više ne igraju još otkad je NK Osijek preselio na modernu OPUS arenu.

Zadnja utakmica koju je sudio Tihomir Pejin bila je drugog kolovoza. To je bila utakmica Rijeka - Rudeš. Završila je 2 naprema 1 za rijeku. Utakmice NK Osijeka ne sudi jer, naravno pravila nalažu, da sudac i klub ne smiju biti iz istog grada.

Osijek - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Napad na suca, osudili su i iz HNS-a. Gradonačelnik Osijeka također je osudio napad, a i građani imaju nultu toleranciju na nasilje.

"Ne podržavam to", rekao je Stjepan, Osijek.

"Definitivno se ne bi smjelo događati", rekao je David, Osijek.

Napad Foto: Dnevnik Nove TV

Je li Pejin bio slučajna žrtva i je li napad bio ciljan? Što je razlog brutalnog napada na VAR suca i direktora Zračne luke Osijek sve u Osijeku zanima. No u ovom trenutku najviše zanima policiju.