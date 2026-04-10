Pripremite se na gužve: Počinju veliki radovi u gradu, trajat će mjesecima!

Grad Zagreb već od ovog vikenda kreće s velikim infrastrukturnim radovima koji će uvelike utjecati na odvijanje prometa.

Iako će se glavnina radova izvoditi tijekom ljeta, kada su manja prometna opterećenja, dio radova zbog njihove složenosti i opsega započinje već u subotu 11. travnja, poput radova u Ulici Grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija - Selska cesta koja počinje nakon puštanja u promet podvožnjaka kod Vjesnika, što bi se moglo dogoditi početkom idućeg tjedna.

Radovi od Ozaljske do Savske ceste Foto: Grad Zagreb

"Cilj ovih radova je unaprijediti kvalitetu života i prometovanja, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati stabilniji i učinkovitiji javni prijevoz. Zahvati koje danas provodimo predstavljaju ulaganje u dugoročnu funkcionalnost i otpornost gradske infrastrukture, a građanima će donijeti sigurnije, ugodnije i pouzdanije svakodnevno kretanje gradom”, istaknuo je Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, tijekom predstavljanja projekata.

Radovi u Ulici grada Vukovara

Rekonstrukcija vodovodne mreže te tramvajske pruge i kolnika u Vukovarskoj od Ozaljske do Savske izvodit će se od 11. travnja do početka rujna.

Radovi započinju na križanju Vukovarske i Florijana Andrašeca, gdje će se obnoviti magistralni i vodoopskrbni cjevovod do Ozaljske, a potom i do Savske ceste. Na raskrižju Savska – Vukovarska izvodit će se radovi na vodovodu, a istovremeno će se demontirati i ugraditi nove tramvajske skretnice i križalište.

Za vrijeme radova bit će uvedene privremene regulacije prometa na različitim dionicama od Florijana Andrašeca do Nove ceste i Krapinske ulice, a u sklopu ovih radova napravljeni su i preduvjeti za izvođenje dinamičke signalizacije od Nove ceste do Florijana Andrašeca. Sve detalje moguće je pratit na posebnoj stranici Grada regulacije.zagreb.hr.

Završna faza radova obuhvaća obnovu dionice kolnika Vukovarske. Izgradit će se šire i visinski odvojene pješačko-biciklističke staze koje značajno povećavaju sigurnost i udobnost pješaka, a biciklistima omogućuju odvojeni i sigurni prostor za vožnju. Vozači će istovremeno imati uređen i pregledan kolnik.

Nadvožnjak Zagrebačka avenija - Selska cesta

Radovi započinju nakon puštanja u promet podvožnjaka kod Vjesnika, što se očekuje početkom idućeg tjedna.

Radovi na su nužni zbog oštećenja konstrukcije nadvožnjaka i zbog dugogodišnjeg izostanka značajnije obnove te izuzetno velikog prometnog opterećenja. Cilj je osigurati sigurnost, pouzdanost i dugoročnu funkcionalnost nadvožnjaka.

Nadvožnjak Zagrebačka - Selska Foto: Grad Zagreb

Ostali radovi

Zbog starosti cjevovoda i učestalih puknuća na Selskoj cesti rekonstruirat će se magistralni i vodoopskrbni cjevovod od Baštijanove do Zagorske ulice ukupne duljine oko 700 metara. Radovi od Baštijanove do Zlatarske trajat će do 13. lipnja do početka rujna.

Nadvožnjak Sesvete

Veliki projekt na istoku grada je rekonstrukcija nadvožnjaka kod Sesveta, koji je trenutno u jako lošem stanju i zahtjeva opsežnu sanaciju. Radovi su zakazani od 13. lipnja do 13. rujna, a na tom dijelu velike gužve bit će neizbježne jer, nažalost, obilaznih pravaca nema.

Prometne regulacije za sve će biti dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze, gdje građani mogu u stvarnom vremenu pratiti zatvaranja prometnica, preusmjeravanja i posebne regulacije. Podatke ažuriraju gradske službe i Zagrebačke ceste, a dostupni su i putem Portala otvorenih podataka Grada Zagreba.

Svi radovi s posebnim regulacijama prometa u cijelosti su prikazani na posebnoj internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr.